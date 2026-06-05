Sun Venus Transit June 2026: 8 जून से इन 3 राशियों पर मेहरबान होंगे सूर्य-शुक्र, धन लाभ और करियर में मिल सकते हैं बड़े मौके

ज्योतिषाचार्य पंडित अनीष व्यास के अनुसार साल 2026 में ग्रहों का यह राशि परिवर्तन इसलिए भी ज्यादा असरदार है क्योंकि इस समय गुरु (बृहस्पति) की स्थिति भी कई राशियों के लिए अनुकूल बनी हुई है। जब सूर्य का प्रताप और शुक्र की विलासिता एक साथ मिलती है, तो इसे ज्योतिष में 'ठाठ-बाठ' का समय कहा जाता है। इस दौरान नया बिजनेस शुरू करना, प्रॉपर्टी में निवेश करना या नया वाहन खरीदना बेहद शुभ फलदायी रहेगा।