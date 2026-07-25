27 जुलाई तक दो ग्रह बदलेंगे अपनी चाल, इन 6 राशियों पर पड़ेगा असर

Budh Margi 2026: जुलाई के आखिरी सप्ताह में दो प्रमुख ग्रह बुध और शनि अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे है। 24 जुलाई (शुक्रवार) को बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक बुध मिथुन राशि में मार्गी (सीधी चाल) हो चुके है, जबकि 27 जुलाई से कर्म और न्याय के कारक शनि मीन राशि में वक्री (Shani Vakri) होंगेयानी उल्टी चाल चलेंगे। शनि 11 दिसंबर तक यानी कुल 138 दिन वक्री रहेंगे। ग्रहों के इस दोहरे परिवर्तन का प्रभाव 12 राशियों के साथ बैंकिंग, शेयर बाजार, प्रशासनिक कार्यों और दीर्घकालिक योजनाओं पर भी देखने को मिल सकता है।