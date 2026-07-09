27 जुलाई से वक्री होंगे शनि, पांच महीने रह सकते है भारी, जानें इस बदलाव का किन पर पड़ेगा ज्यादा असर

मीन राशि में शनि का ग्रहण आमजन की सुख शांति के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया है। यह सीधे तौर पर आम जन के सुख और समृद्धि को प्रभावित करता है। वहीं, इसका वक्री होना परिस्थितियों को और अधिक विपरीत करेगा।वे सभी लोग जो साढ़े साती काल से गुजर रहे हैं या सीधे तौर पर शनि से जुड़े हैं अर्थात शनि की दशा महादशा से गुजर रहे हो , शनि की राशियों मकर कुंभ क्या शनि की अंक 8 से जुड़े हुए हो। इसका असर सीधे तौर पर उन्हें भी दिखाई देगा, जो लोग भूमि भवन या उद्योग इत्यादि के व्यापार व्यवसाय में है।