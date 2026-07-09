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27 जुलाई से वक्री होंगे शनि, पांच महीने रह सकते है भारी, जानें इस बदलाव का किन पर पड़ेगा ज्यादा असर

Shani Vakri 2026- 27 जुलाई 2026 से शनि वक्री चाल चलेंगे और 11 दिसंबर तक इसी स्थिति में रहेंगे। कुछ लोगों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। जानिए किन लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।
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भारत

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Akash Dewani

Jul 09, 2026

shani vakri 2026 effects on zodiac signs remedies july 27

Shani Vakri 2026- जानिए शनि के वक्री होने का क्या पड़ेगा असर (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Shani Vakri Effects- इसी माह की 27 जुलाई 2026 को शनि वक्री (Shani Vakri 2026) गति से भ्रमण प्रारंभ करने जा रहा है, शनि का वक्री गति से भ्रमण 11 दिसंबर 2026 तक रहेगा। उसके बाद से मीन राशि में ही मार्गी भ्रमण प्रारंभ करेगा। पंडित पंकज उपाध्याय के अनुसार, यह बदलाव आम लोगों के जीवन, रोजगार, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर असर डाल सकता है। जानिए शनि की वक्री चाल किन लोगों के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है और इससे बचने के क्या उपाय बताए गए हैं।

व्यापारिक परिस्थितियों पर रहता है शनि का नियंत्रण

शनि कर्म का ग्रह है और संपूर्ण पृथ्वी की व्यापारिक परिस्थितियों पर शनि का नियंत्रण रहता है। इसीलिए विश्व की आर्थिक स्थिति पर भी शनि का पूर्ण नियंत्रण रहता है। शनि का वक्री गति से भ्रमण करना इन समस्त गतिविधियों को प्रभावित करता है और उनकी गति को धीमा करता है। आने वाले दिनों में व्यापारिक परिस्थितियों प्रभावित होगी जिसका सीधा असर उत्पादन और रोजगार के जैसे क्षेत्रों पर पड़ेगा। वक्री होने की वजह से शनि की कठोरता बढ़ जाती है, जिसका असर आमजन के जीवन पर स्पष्ट दिखता है।

मीन राशि पर क्या पड़ेगा असर

मीन राशि में शनि का ग्रहण आमजन की सुख शांति के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया है। यह सीधे तौर पर आम जन के सुख और समृद्धि को प्रभावित करता है। वहीं, इसका वक्री होना परिस्थितियों को और अधिक विपरीत करेगा।वे सभी लोग जो साढ़े साती काल से गुजर रहे हैं या सीधे तौर पर शनि से जुड़े हैं अर्थात शनि की दशा महादशा से गुजर रहे हो , शनि की राशियों मकर कुंभ क्या शनि की अंक 8 से जुड़े हुए हो। इसका असर सीधे तौर पर उन्हें भी दिखाई देगा, जो लोग भूमि भवन या उद्योग इत्यादि के व्यापार व्यवसाय में है।

कठिन समय के लिए तैयार रहे

मीन राशि का शनि धीरे-धीरे जैसे आगे बढ़ेगा परिस्थितियों को कठिन करता जाएगा। जो मानसिक और शारीरिक तौर पर जितना अधिक सुविधायुक्त रहेगा उतना अधिक परेशान रहेगा। इसलिए मन और शरीर को कष्ट देने की आदत डालें। आवश्यकता नहीं की हर वह काम करें जो आपके मन को सुख पहुंचता हो। मनपसंद के भोजन को त्याग कर वह भोजन करना प्रारंभ करें जो आपके शरीर के लिए अच्छा हो। नियमित व्यायाम, जमीन पर बैठकर के भजन करना सीखें, उन लोगों के साथ रहे और उन्हें सम्मान दें जो आपसे कमजोर है, यह सब शनि को प्रसन्न करने का सर्वाधिक आसान उपाय है।

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Updated on:

09 Jul 2026 12:33 pm

Published on:

09 Jul 2026 12:33 pm

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