योगिनी एकादशी पर कुंभ राशि वालों की खुलेगी किस्मत! करें ये दान, दूर होंगे ग्रह दोष, मिलेगा विष्णु-लक्ष्मी का आशीर्वाद

एकादशी कब है और क्या उपाय किए जा सकते हैं। फोटो सोर्स-Ai
योगिनी एकादशी 2026: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी अत्यंत शुभ और पुण्यदायी मानी जाती है। इस वर्ष योगिनी एकादशी विशेष संयोग में पड़ रही है, इसलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है।
ज्योतिषाचार्य पंडित संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, कुंभ राशि के जातकों के लिए यह पर्व विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। उनका कहना है कि इस दिन काले तिल और कंबल का दान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे वर्षभर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है तथा घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। साथ ही दरिद्रता, गृहक्लेश और ग्रह दोषों के प्रभाव में कमी आती है।
धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88 हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि इस दिन 12 राशियों के जातकों के लिए कौन-से दान और उपाय शुभ माने गए हैं।
ज्योतिषाचार्य पंडित संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, इस वर्ष योगिनी एकादशी 10 जुलाई, शुक्रवार को मनाई जाएगी। धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दिन का प्रभाव केवल आध्यात्मिक जीवन तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और मानसिक संतुलन पर भी सकारात्मक असर पड़ने की मान्यता है।
पंडित संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, योगिनी एकादशी के दिन दीपदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन सुबह और शाम घर तथा मंदिर में दीपक जलाने की परंपरा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है।
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