योगिनी एकादशी पर कुंभ राशि वालों की खुलेगी किस्मत! करें ये दान, दूर होंगे ग्रह दोष, मिलेगा विष्णु-लक्ष्मी का आशीर्वाद

ज्योतिषाचार्य पंडित संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, कुंभ राशि के जातकों के लिए यह पर्व विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। उनका कहना है कि इस दिन काले तिल और कंबल का दान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे वर्षभर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है तथा घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। साथ ही दरिद्रता, गृहक्लेश और ग्रह दोषों के प्रभाव में कमी आती है।