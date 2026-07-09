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योगिनी एकादशी पर कुंभ राशि वालों की खुलेगी किस्मत! करें ये दान, दूर होंगे ग्रह दोष, मिलेगा विष्णु-लक्ष्मी का आशीर्वाद

योगिनी एकादशी धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ है। ज्योतिषाचार्य पंडित संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, कुंभ राशि के जातकों को काले तिल और कंबल का दान करने की सलाह दी गई है। वहीं, अन्य राशियों के लिए भी अलग-अलग दान बताए गए हैं।
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भारत

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Rajesh Kumar Ojha

Jul 09, 2026

yogini ekadashi kab hai 2026 do 5 auspicious remedies for wealth career and lord vishnu blessings

एकादशी कब है और क्या उपाय किए जा सकते हैं। फोटो सोर्स-Ai

योगिनी एकादशी 2026: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी अत्यंत शुभ और पुण्यदायी मानी जाती है। इस वर्ष योगिनी एकादशी विशेष संयोग में पड़ रही है, इसलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है।

ज्योतिषाचार्य पंडित संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, कुंभ राशि के जातकों के लिए यह पर्व विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। उनका कहना है कि इस दिन काले तिल और कंबल का दान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे वर्षभर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है तथा घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। साथ ही दरिद्रता, गृहक्लेश और ग्रह दोषों के प्रभाव में कमी आती है।

धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88 हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि इस दिन 12 राशियों के जातकों के लिए कौन-से दान और उपाय शुभ माने गए हैं।

राशि अनुसार करें ये दान

  • मेष: घी और लाल रंग की वस्तु का दान करें।
  • वृषभ: कमल का फूल दान करें।
  • मिथुन: हरी मूंग की दाल और जल का दान करें।
  • कर्क: किसी जरूरतमंद को खीर का दान करें।
  • सिंह: गुड़ का दान करें।
  • कन्या: गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं अथवा अन्न का दान करें।
  • तुला: सफेद तिल से बने लड्डू का दान करें।
  • वृश्चिक: केसर या लाल रंग की वस्तु का दान करें।
  • धनु: अपनी श्रद्धा के अनुसार धन का दान करें।
  • मकर: काले तिल से बने लड्डू का दान करें।
  • कुंभ: काले तिल और कंबल का दान करें।
  • मीन: काले तिल या अन्न का दान करें।

कब है योगिनी एकादशी 2026?

  • एकादशी तिथि प्रारंभ: 10 जुलाई 2026, सुबह 8:16 बजे
  • एकादशी तिथि समाप्त: 11 जुलाई 2026, सुबह 5:22 बजे

योगिनी एकादशी पर विशेष संयोग

ज्योतिषाचार्य पंडित संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, इस वर्ष योगिनी एकादशी 10 जुलाई, शुक्रवार को मनाई जाएगी। धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दिन का प्रभाव केवल आध्यात्मिक जीवन तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और मानसिक संतुलन पर भी सकारात्मक असर पड़ने की मान्यता है।

दीपदान का विशेष महत्व

पंडित संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, योगिनी एकादशी के दिन दीपदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन सुबह और शाम घर तथा मंदिर में दीपक जलाने की परंपरा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है।

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Updated on:

09 Jul 2026 12:16 pm

Published on:

09 Jul 2026 12:14 pm

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