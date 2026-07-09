Mobile Water Damage Tips: बारिश में मोबाइल या ईयरबड भीग जाएं तो क्या करें? जानें इन्हें खराब होने से बचाने के टिप्स

Rainy Season Mobile Care Tips: बारिश के दिनों में घर या ऑफिस जाते समय अचानक बारिश होने से मोबाइल, ईयरबड या इयरफोन भीग जाते हैं। ऐसे समय में लोग इन्हें खराब होने से बचाने के लिए जल्दीबाजी में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे डिवाइस को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसे में अगर मोबाइल या ईयरबड पानी में भीग गया है, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आइए जानते हैं।