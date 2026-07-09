Mobile Water Damage Tips: बारिश में मोबाइल या ईयरबड भीग जाएं तो क्या करें? जानें इन्हें खराब होने से बचाने के टिप्स

मोबाइल और ईयरफोन के लिए Rainy Season Care Tips (representative image) image credit chatgpt
Rainy Season Mobile Care Tips: बारिश के दिनों में घर या ऑफिस जाते समय अचानक बारिश होने से मोबाइल, ईयरबड या इयरफोन भीग जाते हैं। ऐसे समय में लोग इन्हें खराब होने से बचाने के लिए जल्दीबाजी में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे डिवाइस को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसे में अगर मोबाइल या ईयरबड पानी में भीग गया है, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आइए जानते हैं।
बारिश में मोबाइल या ईयरबड भीगने के बाद सबसे पहले उसे जोर से झटकने की गलती न करें। ऐसा करने से पानी अंदर के दूसरे पार्ट्स तक पहुंच सकता है और नुकसान बढ़ सकता है।
कई लोग यह देखने के लिए कि मोबाइल या ईयरबड खराब हुआ है या नहीं, उसे तुरंत ऑन कर देते हैं या चार्जिंग पर लगा देते हैं। ऐसा करने से बचें। अगर अंदर नमी मौजूद है, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है।
मोबाइल या ईयरबड को किसी सूखे तौलिये या साफ कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें। इसके बाद उसे उसी कपड़े में लपेटकर ऐसी जगह रखें, जहां हल्की गर्माहट हो। बहुत ज्यादा गर्म जगह या तेज धूप में रखने से भी बचें।
अगर आपके पास सिलिका जेल के पाउच हैं, तो उन्हें मोबाइल के आसपास रख दें। सिलिका जेल नमी को सोखने में मदद करता है, जिससे मोबाइल जल्दी सूख सकता है।
अगर मोबाइल पर कवर लगा हुआ है, तो उसे तुरंत हटा दें। कवर के अंदर पानी फंस सकता है, जिससे नमी लंबे समय तक बनी रहती है और डिवाइस को नुकसान पहुंच सकता है।
अक्सर लोग मोबाइल को चावल के डिब्बे में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं माना जाता। चावल का स्टार्च या छोटे कण मोबाइल के पोर्ट और अंदरूनी हिस्सों में चले सकते हैं, जिससे नई परेशानी खड़ी हो सकती है।
अगर बारिश के मौसम में अक्सर बाहर निकलते हैं, तो मोबाइल के लिए वॉटरप्रूफ पाउच साथ रखना अच्छा विकल्प है। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करने से मोबाइल को पानी से काफी हद तक बचाया जा सकता है।
ईयरबड या इयरफोन को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर या किसी भी गर्म इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल न करें। ज्यादा गर्म हवा से अंदर के पार्ट्स खराब हो सकते हैं।
अगर अच्छी तरह सूखने के बाद भी ईयरबड या मोबाइल सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसे खुद खोलने की कोशिश न करें। ऐसे में उसे सर्विस सेंटर या किसी भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर शॉप पर दिखाना बेहतर रहेगा।
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