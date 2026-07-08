Monsoon Footwear: बारिश में किस तरह के जूते-चप्पल पहनना सही? ये 5 टिप्स फॉलो करेंगे तो कपड़े कम गंदे होंगे

बारिश में हमेशा ऐसे फुटवियर चुनें जिनका सोल थोड़ा मोटा हो और जो पीछे से बंद हों या जिनमें स्ट्रैप हो। मोटे सोल वाले फुटवियर जमीन से थोड़ी ऊंचाई देते हैं, जिससे चलते समय पानी और कीचड़ में पैर, स्लिपर की तुलना में, कम जाता है। वहीं, पीछे से सपोर्ट होने या बंद होने की वजह से कपड़ों पर छींटे भी कम पड़ते हैं। साथ ही अच्छी ग्रिप वाले और पानी निकलने वाले फुटवियर चुनें, ताकि फिसलने का खतरा कम रहे। अगर गलती से पानी अंदर चला भी जाए तो वह आसानी से बाहर निकल जाए।