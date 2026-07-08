July Kitchen Garden Tips: जुलाई में गमले, ग्रो बैग या छत पर आसानी से उगाएं ये 5 सब्जियां

Best Vegetables To Plant In July: बारिश के दिनों में गार्डनिंग करना गर्मी के दिनों की तुलना में आसान हो जाता है। ऐसे में आप चाहें तो अपने किचन गार्डन, बालकनी या छत पर किचन में इस्तेमाल होने वाली जरूरी सब्जियों को अभी लगा सकते हैं। जब बाजार में सब्जियों की सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है, तब आप इनका फायदा उठा सकते हैं। आइए जानते हैं जुलाई में ऐसी कौन सी 5 सब्जियां लगानी चाहिए, जो कम जगह में भी अच्छा उत्पादन दे सकती हैं।