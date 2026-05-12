मई-जून की चिलचिलाती गर्मी में भी गार्डन रहेगा हरा-भरा, बस फॉलो करें ये 5 वॉटरिंग हैक्स

Summer Gardening Tips Hindi: चिलचिलाती गर्मी ने इंसानों के साथ-साथ जानवरों और पेड़-पौधों का भी बुरा हाल कर दिया है। ऐसे में अगर गमले या गार्डन में लगे पौधों का सही से ख्याल न रखा जाए, तो वे मुर्झाकर सूख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शरीर जलाने वाली इस तेज गर्मी में भी आपका गार्डन हरा-भरा रहे, तो आप यहां बताए गए पानी डालने के 5 आसान हैक्स (Hacks) को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही, अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में घर से बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं, तो भी ये तरीके आपके पौधों को सूखने से बचाने में मददगार साबित होंगे। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से।