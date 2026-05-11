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क्या आप भी मैंगो शेक पीकर बोर हो गए हैं? तो यहां बताए गए तरीके से बनाएं टेस्टी और हेल्दी Mango Chia Pudding

Healthy Summer Breakfast Recipe: अगर आप आम खाकर और मैंगो शेक पीकर बोर हो गए हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि आम से क्या बनाएं, तो आप यहां बताए गए तरीके से गर्मी से बचने के लिए रिफ्रेशिंग मैंगो चिया पुडिंग बना सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

May 11, 2026

Mango Chia Seeds Pudding Recipe

Mango Chia Seeds Pudding Recipe| image credit gemini

Mango Chia Seeds Pudding Recipe in Hindi: बाजार में इस समय पके आम मिलने लगे हैं। ऐसे में अगर आप चिलचिलाती गर्मी में हेल्दी और टेस्टी खाने का सोच रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बनाएं, तो हमारी आज की स्टोरी आपके लिए है। आज की स्टोरी में हम मैंगो चिया सीड्स पुडिंग बनाने की स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जिसे फॉलो करके आप बड़े आसानी से इसे घर बैठे बेहद कम सामग्री में बना सकते हैं। आइए, जानते हैं इस हेल्दी और टेस्टी मैंगो चिया सीड्स पुडिंग को कैसे बना सकते हैं।

मैंगो चिया सीड्स पुडिंग बनाने के लिए सामग्री (Ingredients for Mango Chia Seeds Pudding)

  • पका हुआ आम- 1-2
  • चिया सीड्स- 3-4 बड़े चम्मच
  • दूध- 1 कप
  • शहद या चीनी- 1-2 बड़े चम्मच या स्वादानुसार
  • वनीला एसेंस- ¼ टीस्पून
  • कटे हुए ड्राई फ्रूट्स- पिस्ता, बादाम और पुदीने की पत्तियां

मैंगो चिया सीड्स पुडिंग बनाने की विधि (Method to make Mango Chia Seeds Pudding)

  • स्टेप 1 मैंगो चिया सीड्स पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन या जार में दूध में चिया सीड्स को अच्छी तरह मिला लें।
  • स्टेप 2 अब चिया सीड्स वाले इस दूध में शहद या चीनी और वनीला एसेंस डालकर दोबारा अच्छे से मिलाएं।
  • स्टेप 3 अब इस तैयार मिश्रण को ढंककर कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखें। इससे चिया सीड्स दूध को सोख लेंगे और मिश्रण गाढ़ा हो जाएगा।
  • स्टेप 4 अब आम के छोटे टुकड़े काट लें। आप चाहें तो कुछ टुकड़ों की स्मूथ प्यूरी भी बनाकर इसमें मिला सकते हैं।
  • स्टेप 5 अब सर्विंग ग्लास में चिया सीड्स का मिश्रण डालें। फिर आम की प्यूरी या कटे हुए आम की लेयर लगाएं। आप इसे 1-2 बार रिपीट भी कर सकते हैं।
  • स्टेप 6 ऊपर से कटे हुए आम के टुकड़ों, ड्राई फ्रूट्स या पुदीने की पत्तियों से सजाकर ठंडा-ठंडा सर्व करें।

मैंगो चिया सीड्स पुडिंग खाने के फायदे (Benefits of eating Mango Chia Seeds Pudding)

मैंगो चिया सीड्स पुडिंग टेस्ट के साथ-साथ हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होती है। इसमें इस्तेमाल होने वाला पका आम विटामिन A, C, फाइबर और पोटेशियम से भरपूर होता है, जिसके कारण यह इम्यूनिटी बढ़ाता है, पाचन में सुधार करता है, त्वचा में चमक लाता है, आंखों की रोशनी तेज करता है और शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है।

वहीं, पोषक तत्वों, फाइबर, ओमेगा-3, फैटी एसिड और प्रोटीन से भरपूर चिया सीड्स (Chia Seeds) पाचन, दिल के अच्छे स्वास्थ्य, ब्लड शुगर कंट्रोल और हड्डियों की मजबूती के लिए सहायक होते हैं।

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Updated on:

11 May 2026 03:17 pm

Published on:

11 May 2026 03:15 pm

Hindi News / Lifestyle News / क्या आप भी मैंगो शेक पीकर बोर हो गए हैं? तो यहां बताए गए तरीके से बनाएं टेस्टी और हेल्दी Mango Chia Pudding

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