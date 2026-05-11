हर मां को खुद के लिए निकालना चाहिए ‘मी-टाइम’, जानिए बिजी लाइफ में अपना ख्याल रखने के 10 आसान तरीके

Self-Care Tips For Moms: समाज ने हमेशा से मां को एक सांचे में फिट रखा है। बच्चे की पैदाइश से उसकी नौकरी लगने तक, सुबह के टिफिन से लेकर रात को सबको सुलाने तक, मां का पूरा दिन दूसरों के लिए काम करने में निकल जाता है। लेकिन इस भागदौड़ में वह भूल जाती है कि वह भी एक इंसान है, जिसके अपने कुछ सपने और पसंद हैं। इसलिए हर मां को खुद से एक वादा करना चाहिए कि वह परिवार के साथ-साथ अपना भी ख्याल रखेगी। आइए जानते हैं कि अगर आप मां हैं तो कैसे आप खुद के लिए 'मी-टाइम' निकाल सकती हैं।