फिटनेस की दुनिया में आया नया गेम-चेंजर Google Fitbit Air! जानें फायदे, कीमत और लॉन्चिंग डेट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के चैनल Fire Technician पर Abhinav Chand ने इस बैंड के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि Fitbit Air का डिजाइन आम बैंड्स से काफी हटके और स्लिम है। इसमें कोई स्क्रीन नहीं दी गई है, जिससे आप फोन के नोटिफिकेशन वाले डिस्ट्रैक्शन फीचर से बच सकते हैं। यह दिखने में एक छोटे से चिकने पत्थर (Pebble) जैसा है, जिसे कलाई पर पहनना बेहद आसान है। इसका वजन इतना कम है कि आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपने कुछ पहना है। बता दें, बिना बैंड के यह सिर्फ 5.2 ग्राम और बैंड के साथ केवल 12 ग्राम का है और यह डिवाइस एंड्रॉयड और आइओएस आईफोन दोनों को सपोर्ट करता है।