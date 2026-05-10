Mothers Day 2026 : मजदूर मांओं की संघर्ष की कहानी, जिन्होंने बेटियों को बनाया IAS-IPS

Mothers Day 2026 Special Story :"धरती पर सबसे बड़ी योद्धा मांएं ही हैं।" ये बात यूं ही नहीं कही जाती है। आज मदर्स डे 2026 पर उन मांओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने इस कथन को सार्थक कर दिखाया। अपनी बेटियों को मजबूत बनाने के लिए मजदूरी तक की। आज उसका नतीजा है कि उनकी बेटियां भारत के सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी (UPSC) क्रैक करके आईएएस और आईपीएस बनी हैं। आइए, ऐसी दो मांओं और उनकी बेटियों के बारे में पढते हैं।