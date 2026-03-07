7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

UPSC Success Story 2026 : यूपीएससी क्रैक कर राजस्थान की बेटी बनी IAS, मां है मजदूर, 12th में बनी थी टॉपर

UPSC Success Story 2026 Anita Deora : यूपीएससी 2025 (UPSC Civil Services Examination (CSE) 2025) का रिजल्ट आया। इस बार यूपीएससी टॉपर की बाजी राजस्थान के डॉ. अनुज अग्निहोत्री ने मारी वहीं, मजदूर मां की बेटी अनीता देवड़ा ने भी IAS बनने का सपना साकार किया है।

1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Ravi Gupta

Mar 07, 2026

UPSC Success Story 2026, UPSC Toppers 2025 Name, Rajasthan Majdoor ki beti IAS anita deora,

अपने परिजनों के साथ अनीता देवड़ा | Photo - Patrika

UPSC Success Story 2026 Anita Deora : यूपीएससी 2025 (UPSC Civil Services Examination (CSE) 2025) का रिजल्ट आया। इस बार यूपीएससी टॉपर की बाजी राजस्थान के डॉ. अनुज अग्निहोत्री ने मारी है। इसके साथ ही राजस्थान की एक बेटी ने भी मजदूर मां और किसान पिता के के सपनों को साकार किया है। अनीता देवड़ा (IAS Anita Deora) ने यूपीएससी क्रैक कर इतिहास रचा है। आइए, अनीता के कॉलेज से लेकर यूपीएससी क्रैक करने तक के सफर को समझते हैं।

अनीता देवड़ा (IAS Anita Deora) का यूपीएससी रैंक

यूपीएससी 2025 में अनीता ने 644 वीं रैंक हासिल की है। अनीता आईएएस अधिकारी बनकर देश का सेवा करेंगी। बेटी के आईएएस बनने पर अनीता के गांव में जश्न मनाया जा रहा है।

मां ने नहीं छोड़ी बेटी को पढ़ाने की कसर

मीडिया के साथ अनीता ने अपने संघर्ष की कहानी शेयर की है। बताया है कि वो साधारण परिवार से आती हैं। उनके पिता किसान हैं और माता मजदूरी करती हैं। अक्सर हमारे गांव में बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता है। पर, मेरी मां ने उस सोच को तोड़ने का काम किया और मुझे पढ़ने से कभी नहीं रोका। मां अक्सर लोगों से कहती थी कि बेटी जहां तक पढ़ेगी उसको वहां तक पढ़ाना है। आज उसी बदौलत मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं।

VIDEO : UPSC Topper 2025 सफलता की कहानी

12 वीं की ब्लॉक टॉपर रही अनीता

अनीता हमेशा से ही पढ़ने के मामले में अव्वल रही। अनीता ने भोपालगढ़ के सैनी स्कूल में 12वीं तक पढ़ाई की। वो बारहवीं में ब्लॉक स्तर पर टॉपर बनी थी। इसके बाद ही अनीता ने सोचा था कि वो यूपीएससी की तैयारी करेंगी।

UPSC Toppers 2025 Name | यूपीएससी टॉपर्स के नाम

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

संघ लोक सेवा आयोग

सक्सेस स्टोरी

UPSC Civil Services Exam result

Updated on:

07 Mar 2026 09:59 am

Published on:

07 Mar 2026 09:58 am

Hindi News / Education News / UPSC Success Story 2026 : यूपीएससी क्रैक कर राजस्थान की बेटी बनी IAS, मां है मजदूर, 12th में बनी थी टॉपर

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू, जानें आवेदन की पूरी प्रोसेस 

अलवर

Rajasthan HighCourt: बच्चों की सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त; सुरक्षित नहीं स्कूल भवन तो 1 जुलाई से कर दें बंद, क्यों न चार्टेड इंजीनियर कर दें नियुक्त

बूंदी जिले के डपटा गांव में पेड़ के नीचे चल रही पढ़ाई, पत्रिका फोटो
जयपुर

कक्षा 9वीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू, 25 मार्च को आएगा परिणाम

अलवर

Agniveer Bharti: अग्निवीर वायु भर्ती में युवाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब ये होगी आयु सीमा

IAF Agniveer Vayu Intake 2025 Notification
जोधपुर

IAF Aagniveer Vayu Recruitment 2026: अग्निवीर भर्ती के लिए फिर से खुली विंडो, जान लें अंतिम तारीख

IAF Aagniveer Vayu Recruitment 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.