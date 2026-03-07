UPSC Success Story 2026 : यूपीएससी क्रैक कर राजस्थान की बेटी बनी IAS, मां है मजदूर, 12th में बनी थी टॉपर

अपने परिजनों के साथ अनीता देवड़ा | Photo - Patrika
UPSC Success Story 2026 Anita Deora : यूपीएससी 2025 (UPSC Civil Services Examination (CSE) 2025) का रिजल्ट आया। इस बार यूपीएससी टॉपर की बाजी राजस्थान के डॉ. अनुज अग्निहोत्री ने मारी है। इसके साथ ही राजस्थान की एक बेटी ने भी मजदूर मां और किसान पिता के के सपनों को साकार किया है। अनीता देवड़ा (IAS Anita Deora) ने यूपीएससी क्रैक कर इतिहास रचा है। आइए, अनीता के कॉलेज से लेकर यूपीएससी क्रैक करने तक के सफर को समझते हैं।
यूपीएससी 2025 में अनीता ने 644 वीं रैंक हासिल की है। अनीता आईएएस अधिकारी बनकर देश का सेवा करेंगी। बेटी के आईएएस बनने पर अनीता के गांव में जश्न मनाया जा रहा है।
मीडिया के साथ अनीता ने अपने संघर्ष की कहानी शेयर की है। बताया है कि वो साधारण परिवार से आती हैं। उनके पिता किसान हैं और माता मजदूरी करती हैं। अक्सर हमारे गांव में बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता है। पर, मेरी मां ने उस सोच को तोड़ने का काम किया और मुझे पढ़ने से कभी नहीं रोका। मां अक्सर लोगों से कहती थी कि बेटी जहां तक पढ़ेगी उसको वहां तक पढ़ाना है। आज उसी बदौलत मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं।
अनीता हमेशा से ही पढ़ने के मामले में अव्वल रही। अनीता ने भोपालगढ़ के सैनी स्कूल में 12वीं तक पढ़ाई की। वो बारहवीं में ब्लॉक स्तर पर टॉपर बनी थी। इसके बाद ही अनीता ने सोचा था कि वो यूपीएससी की तैयारी करेंगी।
