UPSC Success Story 2026 : यूपीएससी क्रैक कर राजस्थान की बेटी बनी IAS, मां है मजदूर, 12th में बनी थी टॉपर

मीडिया के साथ अनीता ने अपने संघर्ष की कहानी शेयर की है। बताया है कि वो साधारण परिवार से आती हैं। उनके पिता किसान हैं और माता मजदूरी करती हैं। अक्सर हमारे गांव में बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता है। पर, मेरी मां ने उस सोच को तोड़ने का काम किया और मुझे पढ़ने से कभी नहीं रोका। मां अक्सर लोगों से कहती थी कि बेटी जहां तक पढ़ेगी उसको वहां तक पढ़ाना है। आज उसी बदौलत मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं।