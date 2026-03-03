IAF Aagniveer Vayu Recruitment 2026: अग्निवीर भर्ती के लिए फिर से खुली विंडो, जान लें अंतिम तारीख

IAF Aagniveer Vayu Recruitment 2026: अगर आप भारतीय वायुसेना (IAF) की वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। वायुसेना ने अग्निवीर वायु इंटेक 01/2027 के लिए दोबारा आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन अभ्यर्थियों से पिछली बार आवेदन छूट गया था, उन्हें अब एक और मौका दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 10 मार्च 2026 तय की गई है। यह भर्ती अग्निपथ योजना के तहत की जा रही है, जिसके माध्यम से युवाओं को चार साल के लिए वायुसेना में सेवा का अवसर मिलता है। वायुसेना का यह फैसला उन हजारों छात्रों के लिए राहत लेकर आया है, जो टेक्निकल दिक्कतों या जानकारी के अभाव में पिछली विंडो में आवेदन नहीं कर पाए थे।