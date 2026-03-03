School Holiday On Holi 2026: 4 मार्च को इन राज्यों में रहेगी स्कूलों की छुट्टी, देखें पूरी लिस्ट

School Holiday On Holi 2026: रंग, गुलाल और मस्ती का त्योहार होली इस बार छात्रों के लिए खास तोहफा लेकर आ रहा है। त्योहार का उत्साह तो है ही, साथ में छुट्टियों की खुशखबरी भी मिल गई है। कई राज्यों में सरकार ने 2 मार्च से 4 मार्च 2026 तक सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। इन छुट्टियों की वजह से लगातार स्कूलों में छुट्टियां पड़ रही हैं। आइये राज्यवार जानते हैं कि किस राज्य में कब-कब छुट्टी रहेगी?