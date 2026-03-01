Ajmer: युवाओं के सपनों पर विराम! लाखों युवाओं की RAS भर्ती पर टिकी नजर, RPSC के पास नई भर्तियों का प्रस्ताव नहीं

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में 1.25 लाख भर्तियों की घोषणा की है। इनमें चिकित्सा शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल व्याख्याता, कृषि, आयुर्वेद, तकनीकी शिक्षा सहित अन्य भर्तियां अहम होंगी। इसके अलावा कार्मिक विभाग से आरएएस 2025-26 की नई भर्ती मिलने की उम्मीद है।