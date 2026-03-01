2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer: युवाओं के सपनों पर विराम! लाखों युवाओं की RAS भर्ती पर टिकी नजर, RPSC के पास नई भर्तियों का प्रस्ताव नहीं

RPSC latest Update: अजमेर। राज्य के लाखों युवाओं को आरएएस सहित नई भर्तियों का इंतजार है। साल 2026 के दो माह बीत चुके हैं। फिलहाल आयोग को कोई नई अभ्यर्थना नहीं मिली है।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

Anand Prakash Yadav

Mar 02, 2026

RPSC Recruitment Exams 2026

RPSC Recruitment Exams 2026

RPSC latest Update: अजमेर। राज्य के लाखों युवाओं को आरएएस सहित नई भर्तियों का इंतजार है। इससे अभ्यर्थियों सहित राजस्थान लोक सेवा आयोग की गाड़ी रफ्तार से दौड़ेगी। परीक्षाओं-चयन के बाद जहां अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी, वहीं राज्य को नए कार्मिक-अधिकारी मिलेंगे।

आयोग आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा सहित कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, कृषि, कारागार, कनिष्ठ लेखाकार और अन्य भर्ती परीक्षाएं-साक्षात्कार अंजाम देता है। भर्तियां कार्मिक विभाग और सरकार से अभ्यर्थना, पदों का वर्गीकरण मिलने के बाद मिलती हैं। साल 2026 के दो माह बीत चुके हैं। फिलहाल आयोग को कोई नई अभ्यर्थना नहीं मिली है।

किस साल में कितनी भर्तियां

  • 2018- 18 हजार
  • 2019- 12 हजार 500
  • 2020- 8 हजार 100
  • 2021- 6 हजार 540
  • 2022- 10 हजार 300
  • 2023- 17 हजार 350
  • 2024- 11 हजार 205
  • 2025- 12 हजार 394

1.25 लाख नई भर्तियों की घोषणा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में 1.25 लाख भर्तियों की घोषणा की है। इनमें चिकित्सा शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल व्याख्याता, कृषि, आयुर्वेद, तकनीकी शिक्षा सहित अन्य भर्तियां अहम होंगी। इसके अलावा कार्मिक विभाग से आरएएस 2025-26 की नई भर्ती मिलने की उम्मीद है।

2025 में मिली थी यह भर्तियां

  • लेक्चरर आयुर्वेद (आयुर्वेद विभाग)-8 पद
  • डिप्टी कमांडेंट (गृह रक्षा विभाग)-04 पद
  • सहायक विद्युत निरीक्षक (ऊर्जा विभाग)-9 पद
  • जूनियर केमिस्ट (जलदाय विभाग)-13 पद
  • सहायक कृषि अभियंता (कृषि विभाग) - 281 पद
  • पशुपालन विभाग (पशु चिकित्सा अधिकारी) - 1100 पद
  • सब इंस्पेक्टर /प्लाटून कमांडर (गृह ग्रुप-1) विभाग - 1015
  • प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा विभाग) - 3225
  • वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) - 6500
  • कनिष्ठ विधि अधिकारी (जेडीए)-12 पद
  • प्राध्यापक कृषि (स्कूल शिक्षा)-500 पद
  • सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा)-574 पद
  • सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकी विभाग)-113 पद
  • संरक्षण अधिकारी (महिला अधिकारिता-)-12 पद
  • सहा. निदेशक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-28 पद

ये भी पढ़ें

Jaipur City Project: 240 करोड़ लागत से 4.5 KM लंबी सांगानेर एलिवेटेड रोड का काम इस सप्ताह से शुरू, 30 महीने में निर्माण का टारगेट
जयपुर
सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 11:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer: युवाओं के सपनों पर विराम! लाखों युवाओं की RAS भर्ती पर टिकी नजर, RPSC के पास नई भर्तियों का प्रस्ताव नहीं

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Iran-US Israel War : अमेरिका पर बरसे अजमेर शरीफ दरगाह प्रमुख, अयातुल्ला अली खामेनेई को लेकर जैनुल आबेदीन ने कही बड़ी बात

Iran-US Israel War Ajmer Sharif Dargah chief lashed out at America Syed Zainul Abedin made a big statement about Ayatollah Ali Khamenei
अजमेर

राजस्थान में मना खामेनेई की मौत का मातम, ट्रंप-नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरा शिया समुदाय, फूंके पुतले

Ajmer Protest Pro Khamenei March in Rajasthan Trump-Netanyahu Effigies Burnt 3 Day Mourning Declared
अजमेर

HPV Vaccine : राजस्थान में फ्री HPV वैक्सीन लगवाने से पहले जानें ये जरूरी बातें, बरते ये सावधानियां

Know these important things before getting free HPV Vaccine in Rajasthan Take these precautions
अजमेर

HPV VACCINATION : अजमेर की मनीषा बनी जागरुकता की ब्रांड एम्बेसडर, सर्वाइकल कैंसर के ​खिलाफ जगाएंगी अलख

cervical cancer
अजमेर

PM मोदी ने जैसे ही पुकारा 'बहन' वसुंधरा का नाम, गूंज उठा पूरा पांडाल, तेज़ी से वायरल हो रहा ये वीडियो

अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.