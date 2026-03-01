PM मोदी ने जैसे ही पुकारा ‘बहन’ वसुंधरा का नाम, गूंज उठा पूरा पांडाल, तेज़ी से वायरल हो रहा ये वीडियो

अजमेर। राजस्थान की राजनीति में शनिवार का दिन केवल विकास परियोजनाओं के नाम नहीं रहा, बल्कि यह 'सियासी केमिस्ट्री' का भी गवाह बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर आए, तो सबकी निगाहें इस बात पर थीं कि वे राजस्थान के वर्तमान और पूर्व नेतृत्व के साथ कैसे पेश आते हैं। लेकिन जैसे ही मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत की और 'बहन वसुंधरा जी' शब्द पुकारा, अजमेर के पांडाल में मौजूद भीड़ ने तालियों और नारों से आसमान गुंजा दिया।