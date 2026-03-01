HPV Vaccine : राजस्थान में फ्री HPV वैक्सीन लगवाने से पहले जानें ये जरूरी बातें, बरते ये सावधानियां

1- यह सुनिश्चित करना है कि लाभार्थी खाली पेट न हो। अभिभावकों को सलाह दी जाए कि बालिका टीकाकरण से पूर्व नाश्ता या कुछ खाकर ही सत्र पर आए।

2- जिन बच्चों ने घर पर नाश्ता नहीं किया हो उनके लिए सत्र स्थल पर हल्के नाश्ते की व्यवस्था की जाए।

3- टीकाकरण के बाद सुनिष्चित करें कि लाभार्थी 30 मिनट तक प्रतीक्षा करे।

4- अवलोकन कक्ष में बालिकाओं को टीकाकरण उपरांत दर्द व चिंता से ध्यान हटाने के लिए रोचक गतिविधियां की जाए।

5- भीड़भाड़ कम रखी जाए जिसे तनाव संबंधी प्रतिक्रिया की संभावना कम हो।