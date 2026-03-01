1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

HPV Vaccine : राजस्थान में फ्री HPV वैक्सीन लगवाने से पहले जानें ये जरूरी बातें, बरते ये सावधानियां

HPV Vaccine : राजस्थान में अब किशोरियों के लिए नि:शुल्क एचपीवी वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। अभी राज्यस्तरीय गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। इसके बावजूद एचपीवी वैक्सीनेशन लगवाने से पहले यह ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही जानें किन्हें ये वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती है।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 01, 2026

Know these important things before getting free HPV Vaccine in Rajasthan Take these precautions

फाइल फोटो पत्रिका

HPV Vaccine :राष्ट्रीय टीकाकरण योजना के अंतर्गत एचपीवी वैक्सीनेशन लोकार्पण के बाद अब किशोरियों के लिए नि:शुल्क वैक्सीनेशन भी प्रारंभ होगा। हालांकि अभी तक राज्य स्तरीय गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। अजमेर में वर्तमान में 10 हजार 500 सिंगल डोज उपलब्ध है।

अजमेर जिले में एचपीवी वैक्सीन की फिलहाल पर्याप्त डोज उपलब्ध हैं। गाइडलाइन के साथ ही जरूरत होने पर और आपूर्ति हो जाएगी। यह वैक्सीन 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को लगाई जानी है। इससे भविष्य में सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकेगा। कुल जनसंख्या की एक प्रतिशत करीब लक्षित समूह है।

यह ध्यान रखने की जरूरत

1- यह सुनिश्चित करना है कि लाभार्थी खाली पेट न हो। अभिभावकों को सलाह दी जाए कि बालिका टीकाकरण से पूर्व नाश्ता या कुछ खाकर ही सत्र पर आए।
2- जिन बच्चों ने घर पर नाश्ता नहीं किया हो उनके लिए सत्र स्थल पर हल्के नाश्ते की व्यवस्था की जाए।
3- टीकाकरण के बाद सुनिष्चित करें कि लाभार्थी 30 मिनट तक प्रतीक्षा करे।
4- अवलोकन कक्ष में बालिकाओं को टीकाकरण उपरांत दर्द व चिंता से ध्यान हटाने के लिए रोचक गतिविधियां की जाए।
5- भीड़भाड़ कम रखी जाए जिसे तनाव संबंधी प्रतिक्रिया की संभावना कम हो।

इन्हें नहीं लगाएं वैक्सीन

1- गंभीर या अति गंभीर बीमारी से ग्रसित बालिकाओं को पूर्ण स्वस्थ होने तक एचपीवी टीका नहीं लगाया जाएगा।
2- जिन बालिकाओं को पूर्व टीकाकरण से एलर्जिक प्रतिक्रिया हुई हो या एचपीवी जिन्हें यीस्ट से एलर्जी हो, उन्हें टीका नहीं लगाया जाएगा।
3- गर्भावस्था।
4- लक्षित आयु वर्ग से बाहर की बालिकाएं।

ये भी पढ़ें

Bharatpur : मां! मैं भी तो तुम्हारा ही अंश हूं, फिर मुझे क्यों कचरे में फेंका…, 3 घंटे पहले जन्मी बच्ची की दिल दहला देने वाली कहानी, पढ़ें
भरतपुर
Bharatpur The heartbreaking story of a baby girl born three hours prematurely

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 01:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / HPV Vaccine : राजस्थान में फ्री HPV वैक्सीन लगवाने से पहले जानें ये जरूरी बातें, बरते ये सावधानियां

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

HPV VACCINATION : अजमेर की मनीषा बनी जागरुकता की ब्रांड एम्बेसडर, सर्वाइकल कैंसर के ​खिलाफ जगाएंगी अलख

cervical cancer
अजमेर

PM मोदी ने जैसे ही पुकारा 'बहन' वसुंधरा का नाम, गूंज उठा पूरा पांडाल, तेज़ी से वायरल हो रहा ये वीडियो

अजमेर

राजस्थान की मनीषा बनीं HPV वैक्सीन लगवाने वाली पहली किशोरी, PM मोदी ने कहा- अब और महिलाओं को करना है तुम्हें जागरूक

Rajasthan Manisha Becomes First Teen to Get HPV Vaccine PM Modi Urges Her to Spread Awareness
अजमेर

Iran-Israel War: खामेनेई की मौत पर राजस्थान में इस महासभा का 3 दिवसीय शोक का एलान, उत्सवों से दूर रहने, मातम मनाने का किया आह्वान

अजमेर

PM मोदी ने राजस्थान दौरे पर किया 'इज़राइल' का ज़िक्र, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच इशारों ही इशारों में दे दिया ये संदेश !

अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.