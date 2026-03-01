1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Bharatpur : मां! मैं भी तो तुम्हारा ही अंश हूं, फिर मुझे क्यों कचरे में फेंका…, 3 घंटे पहले जन्मी बच्ची की दिल दहला देने वाली कहानी, पढ़ें

Bharatpur : भरतपुर में मां की ममता हारी... लेकिन मासूम की जिंदगी बच गई। एक नवजात बच्ची कचरे में मिली। भरतपुर में तीन घंटे पहले जन्मी बच्ची की दिल दहला देने वाली कहानी, पढ़िए।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 01, 2026

Bharatpur The heartbreaking story of a baby girl born three hours prematurely

भरतपुर के अस्पताल में बच्ची की देखभाल करते चिकित्सक। फोटो पत्रिका

Bharatpur : भरतपुर में मां की ममता हारी… लेकिन मासूम की जिंदगी बच गई। जनाना अस्पताल में भर्ती बार-बार आंख खोलकर देख रही तीन घंटे की नवजात बच्ची शायद यही कह रही होगी कि, मां! मैं भी तो तुम्हारा ही अंश हूं फिर मुझे मरने के लिए कचरा में क्यों फेंक दिया।

भरतपुर में चिकसाना थाना अंतर्गत न्यू पुष्प वाटिका कॉलोनी में शाम 7.30 बजे खाली भूखंड पर कचरा डालने गई महिला को एक रोती हुई बच्चे के आवाज सुनाई दी। इस पर उसने जाकर देखा तो एक नवजात शिशु रो रहा था। संभावना है कि किसी अभागिन मां ने उसे जन्म देने के तुरंत बाद कचरे में फेंक दिया था। नवजात शिशु का फूल तक अलग नहीं था, नाल तक नहीं काटा गया था।

नवजात बच्ची ने कोई भी कपड़ा नहीं पहन रखा था। घर से लाकर महिला ने कपड़े पहनाए। रात 8 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को जनाना अस्पताल में भर्ती कराया।

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजाराम भूतौली ने बताया कि बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। चिकित्सकों ने बताया कि दो-तीन घंटे पहले ही बच्ची ने जन्म लिया है। अभी पुलिस जांच कर रही है। अन्य स्वास्थ्य संबंधी जांच रविवार को की जाएंगी।

झूठी इज्जत के लिए फेंका होगा कचरे में

पुलिस को आशंका है कि जीवित नवजात बच्ची को भी विवाहित जोड़ा इस प्रकार कचरा में नहीं फेंकता। किसी भी तरह से उसकी जान बचाने की कोशिश होती है, प्रसूता को अस्पताल में भर्ती कर दोनों का इलाज भी कराया जाता है, लेकिन जिस प्रकार से जिंदा शिशु को नाल के साथ फेंका गया है, उससे यही आशंका जताई जा रही है कि किसी बिन ब्याही युवती ने उसे जन्म दिया होगा और लोक-लाज के भय से बच्चे को फेंक दिया।

पुलिस नवजात बच्ची की मां व अन्य घरवालों को ढूंढ़ने का प्रयास कर रही है। फिलहाल इस बारे में कोई पता नहीं लग सका है। पुलिस को अंदेशा है कि जन्म के कुछ देर बाद ही अनचाही संतान की पैदाइश छुपाने अथवा बालिका के जन्म लेने की वजह से उसे झाड़ियों में फेंका गया होगा।

आंकड़े बता रहे लिंगानुपात की हकीकत

भरतपुर में लिंग अनुपात 2001 की जनगणना के 854 के आंकड़े की तुलना में 1000 पुरुषों पर 880 है। जनगणना 2011 निदेशालय की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार भारत में औसत राष्ट्रीय लिंग अनुपात 940 है। 2011 की जनगणना में बाल लिंग अनुपात 1000 लड़कों पर 869 लड़कियां हैं, जबकि 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 1000 लड़कों पर 879 लड़कियां थी।

तीन साल में आए ऐसे आठ प्रकरण

पत्रिका पड़ताल में सामने आया कि इस तरह के प्रकरण तीन साल में आठ आए हैं। आंकड़ों के हिसाब से जयपुर, जोधपुर, कोटा, बाड़मेर, अजमेर के बाद भरतपुर इसमें शामिल है। भरतपुर के बाद उदयपुर में ऐसे सात प्रकरण आए।

उदाहरण की बात करें तो 16 अक्टूबर 2025 को सेवर के गांव नगला झीलरा में कांटों से भरी झाड़ियों में दो दिन का बच्चा मिला था। जिसका मुंह कपड़े से बंधा था। शरीर पर गहरे जख्म थे। यह नवजात गांव की महिलाओं को लकड़ी काटते वक्त मिला था। 9 दिसंबर 2021 को डीग जिले के कामां में कलयुगी मां ने अपनी नवजात बालिका को जन्म के बाद खेतों में डाल दिया था। जो कि कामां-जुरहरा रोड गांव बड़कली के पास मिली थी। हालांकि इसके बाद भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Ashok Gehlot : पीएम मोदी को अशोक गहलोत का कड़ा जवाब, अपने आप को देश से बड़ा मानने की भूल मत करिए
जयपुर
Ashok Gehlot strong reply to PM Modi Do not make mistake of considering yourself bigger than country

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 08:51 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur : मां! मैं भी तो तुम्हारा ही अंश हूं, फिर मुझे क्यों कचरे में फेंका…, 3 घंटे पहले जन्मी बच्ची की दिल दहला देने वाली कहानी, पढ़ें

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bharatpur: दहेज प्रताड़ना के बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, रोती-बिलखती रही मासूम बेटी, 11 लाख और कार की करते थे मांग

Bharatpur Suicide Dowry Case
भरतपुर

Bharatpur: ‘मुझे पता नहीं…’, CI पर महिला पुलिस अधिकारी को अश्लील वीडियो लिंक भेजने का आरोप, FIR दर्ज

Mobile
भरतपुर

Bharatpur : महिला अध्यापिका से हाथापाई व बदसलूकी! शिकायत पर थानाधिकारी बोले- स्कूल की बात है, दबा दो

Deeg News female teacher was manhandled and mistreated Upon receiving complaint, police officer said "It is a school matter suppress it
भरतपुर

Kama to Kamavan rename: दशकों का इंतजार खत्म… ‘कामां’ अब ‘कामवन’, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंजूरी पर लगाई मुहर

कामां का नाम अब कामवन, फोटो मेटा एआइ
भरतपुर

Rajasthan News: राजस्थान में यहां 60 फीट चौड़ी होगी सड़क, 80 से ज्यादा मकान-दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, 15 दिन का अल्टीमेटम

Bharatpur 60 Feet Road
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.