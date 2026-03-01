Bharatpur : मां! मैं भी तो तुम्हारा ही अंश हूं, फिर मुझे क्यों कचरे में फेंका…, 3 घंटे पहले जन्मी बच्ची की दिल दहला देने वाली कहानी, पढ़ें

उदाहरण की बात करें तो 16 अक्टूबर 2025 को सेवर के गांव नगला झीलरा में कांटों से भरी झाड़ियों में दो दिन का बच्चा मिला था। जिसका मुंह कपड़े से बंधा था। शरीर पर गहरे जख्म थे। यह नवजात गांव की महिलाओं को लकड़ी काटते वक्त मिला था। 9 दिसंबर 2021 को डीग जिले के कामां में कलयुगी मां ने अपनी नवजात बालिका को जन्म के बाद खेतों में डाल दिया था। जो कि कामां-जुरहरा रोड गांव बड़कली के पास मिली थी। हालांकि इसके बाद भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं।