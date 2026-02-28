Ashok Gehlot : पीएम मोदी को अशोक गहलोत का कड़ा जवाब, अपने आप को देश से बड़ा मानने की भूल मत करिए

अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि आज अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस पर की गई टिप्पणी उनकी राजनीतिक हताशा का प्रतीक है। जिस विचारधारा ने आजादी की लड़ाई में नाखून तक नहीं कटाया, उनका गौरवशाली इतिहास वाली कांग्रेस पर देश बांटने जैसे आरोप लगाना न केवल हास्यास्पद है, बल्कि वैचारिक दिवालियेपन का प्रमाण है।