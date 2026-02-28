Jaipur: होली पर हुड़दंगियों की खैर नहीं; ड्रोन से रखी जाएगी नजर, 1000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

इस बार पुलिस तकनीक का भी उपयोग कर रही है। भीड़भाड़ वाले बाजारों, मुख्य चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। ड्रोन से मिलने वाली लाइव फुटेज को कंट्रोल रूम में मॉनिटर किया जाएगा, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। पुलिस टीमें पैदल गश्त और मोबाइल गश्ती दल के जरिये भी सक्रिय रहेंगी। सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सके।