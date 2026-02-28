Jaipur Accident: डिवाइडर लांघकर बस से भिड़ी तेज रफ्तार कार, धमाके से यात्रियों में मची अफरा-तफरी, एक की मौत

बस्सी। जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर झर गांव के समीप शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। टोडाभीम से जयपुर की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर कूद गई और सामने से नादोती की ओर जा रही तेज रफ्तार बस से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।