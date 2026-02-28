28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Accident: डिवाइडर लांघकर बस से भिड़ी तेज रफ्तार कार, धमाके से यात्रियों में मची अफरा-तफरी, एक की मौत

जयपुर-आगरा हाईवे पर झर गांव के पास कार और बस की आमने-सामने भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया और अफरा-तफरी मच गई।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Feb 28, 2026

Car and bus accident, car and bus accident in Bassi, car and bus accident in Jaipur, car and bus accident in Rajasthan, road accident, road accident news

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार। फोटो- पत्रिका

बस्सी। जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर झर गांव के समीप शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। टोडाभीम से जयपुर की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर कूद गई और सामने से नादोती की ओर जा रही तेज रफ्तार बस से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

कार सवार फंसे, अस्पताल में भर्ती

जानकारी के अनुसार नांगललाट निवासी तीन युवक कार से जयपुर जा रहे थे। झर बावड़ी के समीप संतुलन बिगड़ते ही कार डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पहुंच गई। टक्कर के बाद लवकुश और दिलखुश कार में फंस गए, जिन्हें निकालकर जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर शाम तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी।

बस यात्रियों में मचा हड़कंप

बस जयपुर से दौसा वाया महुवा होकर नादोती जा रही थी। अचानक जोरदार धमाके के साथ हुई भिड़ंत से बस में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि चालक ने किसी तरह बस को नियंत्रित किया। बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन बड़ी जनहानि टल गई।

हाईवे पर एक घंटे जाम

हादसे के बाद जयपुर-दौसा लेन पर लंबा जाम लग गया। झर से राजाधोक तक वाहनों की कतारें लग गईं। सूचना पर बस्सी थाना प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। क्रेन मंगवाकर क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया गया और करीब एक घंटे बाद यातायात सुचारू किया गया। पुलिस ने बस यात्रियों को अन्य बसों से गंतव्य के लिए रवाना किया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: खेत में सोए किसान पर पैंथर का हमला, 100 मीटर दूर तक घसीटा, शरीर से अलग किया पैर, मार डाला
उदयपुर
panther attack, panther attack in Udaipur, panther attack in Rajasthan, panther attack on farmer, Udaipur news, Rajasthan news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 09:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Accident: डिवाइडर लांघकर बस से भिड़ी तेज रफ्तार कार, धमाके से यात्रियों में मची अफरा-तफरी, एक की मौत

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: 3 साल की बच्ची के साथ युवक ने की छेड़छाड़; डर के मारे बेड बॉक्स में किया बंद, 9 घंटे बाद ऐसे खुला राज

girl molestation in Kotputli
जयपुर

PM Kisan Yojana: क्या होली से पहले आ जाएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त? जानें लेटेस्ट अपडेट

PM Kisan 22nd Installment Date, PM Kisan Samman Nidhi 2026 Update, PM Kisan Next Payment Status, PM Kisan 2000 Installment News, PM Kisan DBT Transfer Update, PM Kisan Holi Payment News, Farmers Scheme Latest Update India, PM Kisan Beneficiary List Check, PM Kisan Payment Delay News, PM Kisan Official Announcement Update
जयपुर

Holi 2026: होली की तारीख को लेकर कन्फ्यूजन, 4 मार्च को राजस्थान बोर्ड की परीक्षा; तारीख में बदलाव की मांग

Board Exams
जयपुर

Rajasthan Roadways : राजस्थान रोडवेज की खस्ताहाल बसों और लापरवाह ड्राइवरों पर कब होगी कार्रवाई?

जयपुर

Heatwave Alert: फरवरी की तपिश के बाद मार्च में और चढ़ेगा पारा, अगले सप्ताह 2-3 डिग्री से अधिक रहेगा तापमान

Heatwave Tips
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.