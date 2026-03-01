Rajasthan: खेत में सोए किसान पर पैंथर का हमला, 100 मीटर दूर तक घसीटा, शरीर से अलग किया पैर, मार डाला

ग्रामीणों ने बताया कि किसान बाबूलाल (42) पुत्र रूपलाल गमेती का शव खेत में झाड़ियों के पास पड़ा था। उसका एक पैर शरीर से अलग था। कुएं के पास ही उसके कपड़े पड़े मिले। सुबह अन्य किसान थावरचंद खेत पर पहुंचा तो वहां खून बिखरा नजर आया। अनहोनी की आशंका में तलाश की तो वहां से 100 मीटर दूर बाबूलाल का शव दिख गया।