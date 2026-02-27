अमृत भारत योजना: 5 माह से 354 करोड़ का प्रोजेक्ट अटका, उदयपुर सिटी स्टेशन पर बढ़ रही यात्रियों की परेशानियां

इस प्रोजेक्ट में कई अहम कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाए हैं। सभी प्लेटफार्म पर कॉनकोर बनाने के लिए फाउंडेशन तैयार किए गए हैं। इनके पिलर भी खड़े नहीं हो पाए हैं। इसके दौरान फर्स्ट इंट्री और सेकंड इंट्री पर भवनों का ढांचा खड़ा हुआ है। इनमें फर्नीचर, पंखे, एसी, ऑडियो सिस्टम, डिस्प्ले, फायर सिस्टम, फ्लोरिंग व अन्य फिनिशिंग कार्य लंबित हैं। इसके साथ ही प्लाजा, कैनोपी, कॉरिडोर, लिफ्ट-एस्केलेटर, फसाड और अन्य निर्माण कार्य अपेक्षित गति से नहीं चल रहे हैं।