जुर्माने की चेतावनी भी बेअसर, पांच माह से काम ठप

सूत्रों के अनुसार उत्तर-पश्चिम रेलवे के जयपुर मुख्यालय से 1 जनवरी को सिटी स्टेशन पर काम कर रही फर्म को नोटिस जारी किया। एक अन्य नोटिस में अधूरे काम का हवाला देते हुए रेलवे ने स्पष्ट किया कि मौजूदा प्रगति से तय समय में प्रोजेक्ट पूरा होता मुश्किल दिख रहा है। नोटिस में अनुबंध की शर्तों के अनुसार हर छूटे माइलस्टोन पर प्रतिदिन 0.05% तक जुर्माने का प्रावधान की बात बताकर चेतावनी भी दी गई है। इसमें योजना को महत्वपूर्ण बताते हुए संसाधन बढ़ाकर कार्य में तेजी लाने और संशोधित कार्ययोजना शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।\