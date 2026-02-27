27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

French Couple Wedding: राजस्थान आकर विदेशी जोड़े ने देसी अंदाज में रचाई शादी, उदयपुर बना दूसरा घर

french couple hindu wedding: फ्रांस की एंजालिक और उनके पार्टनर सेडरिक ने उदयपुर में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह कर सांस्कृतिक समन्वय की मिसाल पेश की। आयुर्वेद, योग और सनातन परंपरा से प्रभावित एंजालिक पिछले 15 वर्षों से उदयपुर आ रही हैं।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Gajanand Prajapat

Feb 27, 2026

French Couple Marries With Hindu Rituals In Udaipur Inspired By Indian Tradition

एंजालिक और सेडरिक हिंदू रीति से विवाह करते हुए। फोटो: पत्रिका

Udaipur Destination Wedding: झीलों की नगरी उदयपुर में गुरुवार को एक खास अंतरराष्ट्रीय विवाह देखने को मिला। फ्रांस की एंजालिक और उनके पार्टनर सेडरिक ने हिंदू रीति-रिवाज से सात फेरे लेकर विवाह किया। सुबह हल्दी और मेहंदी की रस्में हुईं, जबकि रात को मंडप में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अग्नि को साक्षी मानकर दोनों विवाह बंधन में बंध गए।

उदयपुर बना दूसरा घर

एंजालिक पिछले 15 वर्षों से भारत और खासतौर पर उदयपुर आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने यहां आयुर्वेद और योग सीखा। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा से प्रभावित होकर उन्होंने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वर्तमान में वे फ्रांस में योग सिखा रही हैं और वहां भारतीय योग का प्रचार कर रही हैं।

एंजालिक का कहना है कि भारत ने उन्हें आध्यात्मिक सोच और संतुलित जीवन जीने की सीख दी। उदयपुर की शांति, संस्कृति और लोगों का अपनापन उन्हें हमेशा यहां खींच लाता रहा। इसी कारण उन्होंने शादी के लिए भी उदयपुर को चुना।

पांच साल से साथ आ रहे सेडरिक

सेडरिक भी पिछले पांच साल से एंजालिक के साथ भारत आ रहे हैं। उन्होंने भी यहां की परंपराओं और वैदिक संस्कारों को समझा। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे हिंदू रीति से विवाह करेंगे। सेडरिक ने कहा कि भारतीय विवाह दो लोगों ही नहीं, बल्कि दो परिवारों और संस्कृतियों का मिलन होता है। अग्नि के सामने सात फेरे लेना उनके लिए खास अनुभव रहा।

सुबह हल्दी-मेहंदी, रात को विवाह

गुरुवार सुबह हल्दी की रस्म हुई। परिवार और मित्रों ने दूल्हा-दुल्हन को हल्दी लगाकर शुभकामनाएं दीं। इसके बाद मेहंदी समारोह में एंजालिक के हाथों पर पारंपरिक डिजाइन बनाई गई। रात को सजे मंडप में पंडित ने विधि-विधान से विवाह संपन्न कराया। मंत्रोच्चार के बीच दोनों ने सात फेरे लिए और साथ निभाने का वचन दिया। शादी में भारतीय परिधान और पारंपरिक सजावट आकर्षण का केंद्र रही।

सनातन परंपरा से प्रभावित

एंजालिक का कहना है कि सनातन धर्म की भावना ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ ने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया। योग और आयुर्वेद के जरिए उन्होंने भारतीय दर्शन को अपनाया। अब वे फ्रांस में अपने विद्यार्थियों को भारतीय जीवनशैली के बारे में भी बताती हैं। उनके अनुसार, हिंदू विवाह के सात वचन जीवन को संतुलित और जिम्मेदार बनाने की सीख देते हैं। इसी वजह से उन्होंने चर्च वेडिंग के बजाय हिंदू रीति से विवाह का निर्णय लिया।

सांस्कृतिक समन्वय की मिसाल

विदेशी जोड़े ने सनातन परंपरा से विवाह कर एक सकारात्मक संदेश दिया है। एंजालिक और सेडरिक ने बताया कि भारतीय संस्कृति की जड़ें मजबूत हैं और दुनिया भर के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं।शादी का फंक्शन उदयपुर के अबार रेस्टोरेंट में आयोजित किया गया।

एंजालिक पिछले 15 वर्षों से उदयपुर आती रही हैं। उनके मित्र हेमंत सोनी ने बताया कि एंजालिक का उदयपुर से गहरा लगाव हमेशा रहा है। सेडरिक भी पिछले पांच साल से एंजालिक के साथ भारत आ रहे हैं और उन्होंने भारतीय परंपराओं को समझते हुए हिंदू रीति से विवाह करने का निर्णय लिया।

ये भी पढ़ें

Success Story: उदयपुर में 8वीं पास किसान ने पेश की जल संरक्षण की मिसाल, सरकारी योजना का किया सही उपयोग
उदयपुर
Udaipur Farmer Builds Farm Pond Ensures Year Round Irrigation And Higher Income

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 05:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / French Couple Wedding: राजस्थान आकर विदेशी जोड़े ने देसी अंदाज में रचाई शादी, उदयपुर बना दूसरा घर

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जुर्माने की चेतावनी भी बेअसर, पांच माह से काम ठप

अमृत भारत योजना के तहत 354 करोड़ की लागत से स्टेशन पुनर्विकास के काम किए जाने है। इनमें 86 हजार 248 स्क्वायर मीटर में भवन निर्माण, पार्किंग, कॉनकोर, फूड प्लाजा, 20 लिफ्ट और 26 एस्केलेटर लगाए जाने हैं।
उदयपुर

अमृत भारत योजना: 5 माह से 354 करोड़ का प्रोजेक्ट अटका, उदयपुर सिटी स्टेशन पर बढ़ रही यात्रियों की परेशानियां

railway project delay india infrastructure delay rajasthan
उदयपुर

उपकार ट्रेडमार्क और नाम के अवैध उपयोग पर कोर्ट की रोक

कोर्ट ने प्रार्थी उपकार मसालों के मालिक कुतबुद्दीन कानोड़वाला के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा दी।
उदयपुर

Success Story: उदयपुर में 8वीं पास किसान ने पेश की जल संरक्षण की मिसाल, सरकारी योजना का किया सही उपयोग

Udaipur Farmer Builds Farm Pond Ensures Year Round Irrigation And Higher Income
उदयपुर

Rajasthan Civic Elections : राजस्थान निकाय चुनाव में सभी सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी, बसपा का बड़ा ऐलान

BSP big announcement Rajasthan civic elections contest all seats
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.