French Couple Wedding: राजस्थान आकर विदेशी जोड़े ने देसी अंदाज में रचाई शादी, उदयपुर बना दूसरा घर

एंजालिक का कहना है कि सनातन धर्म की भावना ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ ने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया। योग और आयुर्वेद के जरिए उन्होंने भारतीय दर्शन को अपनाया। अब वे फ्रांस में अपने विद्यार्थियों को भारतीय जीवनशैली के बारे में भी बताती हैं। उनके अनुसार, हिंदू विवाह के सात वचन जीवन को संतुलित और जिम्मेदार बनाने की सीख देते हैं। इसी वजह से उन्होंने चर्च वेडिंग के बजाय हिंदू रीति से विवाह का निर्णय लिया।