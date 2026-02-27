Rajasthan Civic Elections : राजस्थान निकाय चुनाव में सभी सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी, बसपा का बड़ा ऐलान

बैठक में जॉन प्रभारी सीपी खटीक, जिला प्रभारी सुरेश कुमार मेघवाल, जिला अध्यक्ष शिवकुमार गौतम, जिला महासचिव होशियार सिंह जाटव एवं सचिव मांगीलाल सेन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से जमीनी स्तर पर पार्टी की मजबूती के लिए अपने सुझाव साझा किए।