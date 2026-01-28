Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव में लग सकता अडंगा, जानिए क्या है वजह?

इससे इस माह रिपोर्ट आने की संभावना लगभग खत्म हो गई है, जिसका चुनाव कार्यक्रम पर सीधा असर पड़ सकता है। पहले आयोग की रिपोर्ट 31 जनवरी तक आने की उम्मीद जताई जा रही थी और उसी के अनुसार राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियां कर रहा था। हालांकि अब जानकारी में सामने आया है कि ओबीसी आयोग को अब तक वार्डों और अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है।