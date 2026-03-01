Rajasthan Quiz: खास चैलेंज, 15 मिनट में 25 सवाल, क्या आप जानते हैं अपना राजस्थान ? इस तरह लें हिस्सा

यह क्विज सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, Rajasthan Knowledge Corporation Limited (आरकेसीएल) और शिक्षा विभाग के सहयोग से तैयार की गई है। इसमें दो सेक्शन रखे गए हैं—‘राजस्थान को जानें’ और ‘विकसित राजस्थान-2047’। पहले सेक्शन में इतिहास, संस्कृति, भौगोलिक स्थिति, महापुरुषों के जीवन, सरकारी योजनाओं और खेल उपलब्धियों से जुड़े प्रश्न शामिल हैं। वहीं दूसरे सेक्शन में प्रदेश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, जल प्रबंधन, उद्योग, स्थानीय शासन और डिजिटल बदलाव जैसे विषयों पर सवाल पूछे जाएंगे।