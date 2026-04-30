Rajasthan Politics : मदन राठौड़ का बड़ा बयान, सचिन पायलट को लेकर कही ये बड़ी बात

इससे पूर्व 'बहरूपिया' वाले बयान पर राजस्थान की राजनीति गरमा गई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने 28 अप्रेल को जयपुर में प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान की नई व्याख्या की, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आड़े हाथों लिया। अशोक गहलोत के बयान कि सचिन पायलट के 'दोनों पैर कांग्रेस में हैं' इस पर मदन राठौड़ ने कहाकि, गहलोत आज भी पायलट को बच्चा मानते हैं, जबकि वे लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और कई बड़े पदों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अशोक गहलोत के बयान से यह भाव झलकता है कि वे मानते हैं पायलट पहले गलती कर चुके हैं और अब बस टिके रहेंगे, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे।