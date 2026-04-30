Jaipur Crime: नींबू उधार नहीं देने पर मारपीट के आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बाजार में निकाला जुलूस, लंगड़ाते नजर आए

घटना 25 अप्रैल की बताई जा रही है। पप्पूलाल सैनी नामक दुकानदार की दुकान पर कुछ युवक नींबू उधार लेने पहुंचे थे। दुकानदार ने पहले से बकाया उधारी और बढ़ती कीमतों का हवाला देते हुए उधार देने से इनकार कर दिया। बस इसी बात पर विवाद बढ़ गया और युवक आक्रामक हो उठे। देखते ही देखते उन्होंने दुकान में घुसकर लाठी-डंडों से पप्पूलाल पर हमला कर दिया।