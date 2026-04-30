Jodhpur: लड़के-लड़की की धमकियों से परेशान युवती ने की जान देने की कोशिश, कायलाना झील में कूदी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवती कुछ देर पहले तक झील के पास मोबाइल पर बात करती नजर आ रही थी, इसलिए किसी को संदेह नहीं हुआ। अचानक वह झरने की दिशा में पहुंची और छलांग लगा दी। होश में आने के बाद युवती ने पुलिस को बताया कि एक परिचित लड़का और लड़की उसे लंबे समय से परेशान कर रहे थे और धमकियां दे रहे थे। इसी मानसिक दबाव से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और युवती के आरोपों की पुष्टि में जुटी है।