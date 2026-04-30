Jodhpur Project: 10 करोड़ के प्रोजेक्ट से बड़ी आबादी को मिलेगी राहत, आधुनिक तकनीक से तैयार होगा ट्रीटमेंट प्लांट

खोखरिया गांव में एसटीपी निर्माण के लिए मार्च के अंतिम सप्ताह में खसरे की सफाई का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए इसे रुकवा दिया। बनाड़ थाने के सहयोग से कार्य दोबारा शुरू कराने की कोशिश की गई, लेकिन बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी के कारण काम आगे नहीं बढ़ पाया। स्थिति को देखते हुए रुडिप ने पुलिस उपायुक्त से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराने की मांग की है।