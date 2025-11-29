Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan Cyber Crime : सभी बैंक खातों का केवाइसी व हर गिग वर्कर का पंजीयन अनिवार्य, राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए 30 से अधिक निर्देश

Rajasthan Cyber Crime : राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश रवि चिरानिया ने साइबर अपराधों पर चिंता जताते हुए 2 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। साथ ही सभी बैंक खातों का केवाइसी व हर गिग वर्कर का पंजीयन अनिवार्य हो सहित 30 से अधिक निर्देश दिए।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 29, 2025

COURT

फाइल फोटो: पत्रिका

Rajasthan Cyber Crime : राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर अपराधों को लेकर कहा कि कहा कि सभी बैंक खातों का केवाइसी व हर गिग वर्कर का पंजीयन अनिवार्य हो, वहीं किसी को 3 से अधिक सिम जारी नहीं हो, 50 हजार से कम सालाना लेन-देन वालों को इंटरनेट बैंकिंग सुविधा नहीं दें। इसके अलावा साइबर अपराध रोकने के लिए राज्य सरकार अलग से केंद्र जैसा ढांचा खड़ा करे, अलग टोल फ्री नंबर जारी करने, जांच के लिए एक्रिडेटेड लैब बनाए।

न्यायाधीश रवि चिरानिया ने साइबर अपराधों पर चिंता जताते हुए दो आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने न्याय मित्र अधिवक्ता निशिथ दीक्षित व अन्य विशेषज्ञों को सुनने के बाद कहा कि प्रदेश में साइबर विंग मजबूत करने के प्रयास हुए, लेकिन ढांचा व विशेषज्ञता अपर्याप्त है। कोर्ट ने कहा कि साइबर अपराधों में ट्रेंड लगभग एक जैसा होता है।

मुख्य दिशा-निर्देश

1- केंद्र की तर्ज पर राजस्थान में साइबर अपराध नियंत्रण केंद्र (आर4सी) की स्थापना हो
2- राज्य में अलग टोल-फ्री नंबर, जहां एक फरवरी 2026 से एफआईआर दर्ज कर साइबर थाना भेजी जाए।
3- साइबर अपराध जांच के लिए आइटी एक्सपर्ट निरीक्षकों की नियुक्ति; भर्ती नियमों में संशोधन हो।
4- एआई के जरिए अनधिकृत लेनदेन और म्यूल खातों का पता लगाएं।
5- डिजिटल उपकरण बिक्री-खरीद का अनिवार्य पंजीकरण,एक फरवरी 2026 से जानकारी अपलोड करें।
6- कॉल सेंटर, बीपीओ और डिजिटल सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण अनिवार्य, शपथ पत्र देना अनिवार्य।
7- ई-कॉमर्स डिलीवरी कर्मियों व गिग वर्कर्स का पुलिस सत्यापन हो, एक फरवरी 2026 से यूनिफॉर्म, पहचान पत्र अनिवार्य।
8- वरिष्ठ नागरिकों के अचानक बड़े लेन-देन करने पर बैंक 48 घंटों के भीतर घर जाकर सत्यापन करे।
9- स्कूली बच्चों के मोबाइल उपयोग को लेकर चार महीनों में दिशानिर्देश जारी हों।
10- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम का प्रभावी अनुपालन हो।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : तेज रफ्तार डंपर ने ज्वैलर को मारी टक्कर, 200 मीटर तक घसीटता ले गया, मैरिज एनिवर्सरी के दिन हुई दर्दनाक मौत
अलवर
Alwar Kotputli-Behror Highway high speed dumper crushed jeweler Gaurav Verma 200 meters dragging Marriage anniversary day painful death

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Nov 2025 10:29 am

Published on:

29 Nov 2025 09:04 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan Cyber Crime : सभी बैंक खातों का केवाइसी व हर गिग वर्कर का पंजीयन अनिवार्य, राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए 30 से अधिक निर्देश

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : राजस्थान में खजूर के बाद अब अंजीर की खेती, काजरी ने रचा इतिहास, अगले साल से किसानों की खुल जाएगी लॉटरी

Rajasthan dates now sweetness of figs Kajri has created history farmers lucky next year
जोधपुर

Rajasthan: हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद राजस्थान में यहां गरजी जेसीबी, 150 से ज्यादा अतिक्रमण किए ध्वस्त, पुलिस रही तैनात

AIIMS Road, Jodhpur AIIMS Road, encroachment on Jodhpur AIIMS Road, encroachment removed from Jodhpur AIIMS Road, Jodhpur News, Rajasthan News
जोधपुर

Jodhpur Crime: जैकेट पर लिखा था इस गैंगस्टर का नाम, पुलिस ने दुकान पर मारा छापा, दो गिरफ्तार

Lawrence Bishnoi, Gangster Lawrence Bishnoi, Lawrence Bishnoi jacket, Gangster Lawrence Bishnoi jacket, Jodhpur news, Rajasthan news
जोधपुर

Rajasthan News: राजस्थान में पति-पत्नी की सड़क हादसे में मौत, बच्चे पूछ रहे मम्मी-पापा कब आएंगे?

jodhpur accident
जोधपुर

वायरल वीडियो: राजस्थान रोडवेज की बस में चेकिंग के दौरान बवाल, भिड़ गई फ्लाइंग टीम-कंडक्टर, टिकट मशीन दबोचने में छूटे पसीने

Jodhpur to Pali Bus Video Viral
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.