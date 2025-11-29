Rajasthan Cyber Crime : सभी बैंक खातों का केवाइसी व हर गिग वर्कर का पंजीयन अनिवार्य, राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए 30 से अधिक निर्देश

1- केंद्र की तर्ज पर राजस्थान में साइबर अपराध नियंत्रण केंद्र (आर4सी) की स्थापना हो

2- राज्य में अलग टोल-फ्री नंबर, जहां एक फरवरी 2026 से एफआईआर दर्ज कर साइबर थाना भेजी जाए।

3- साइबर अपराध जांच के लिए आइटी एक्सपर्ट निरीक्षकों की नियुक्ति; भर्ती नियमों में संशोधन हो।

4- एआई के जरिए अनधिकृत लेनदेन और म्यूल खातों का पता लगाएं।

5- डिजिटल उपकरण बिक्री-खरीद का अनिवार्य पंजीकरण,एक फरवरी 2026 से जानकारी अपलोड करें।

6- कॉल सेंटर, बीपीओ और डिजिटल सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण अनिवार्य, शपथ पत्र देना अनिवार्य।

7- ई-कॉमर्स डिलीवरी कर्मियों व गिग वर्कर्स का पुलिस सत्यापन हो, एक फरवरी 2026 से यूनिफॉर्म, पहचान पत्र अनिवार्य।

8- वरिष्ठ नागरिकों के अचानक बड़े लेन-देन करने पर बैंक 48 घंटों के भीतर घर जाकर सत्यापन करे।

9- स्कूली बच्चों के मोबाइल उपयोग को लेकर चार महीनों में दिशानिर्देश जारी हों।

10- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम का प्रभावी अनुपालन हो।