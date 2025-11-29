Rajasthan : तेज रफ्तार डंपर ने ज्वैलर को मारी टक्कर, 200 मीटर तक घसीटता ले गया, मैरिज एनिवर्सरी के दिन हुई दर्दनाक मौत

गौरव अपने तीन दोस्तों राहुल, शालू और रविंद्र के साथ बहरोड़ में एक शादी समारोह से लौट रहे थे। रात लगभग ढाई बजे ट्रक यूनियन के पास उनकी कार सड़क किनारे खड़ी थी। दोस्त थोड़ी देर के लिए नीचे उतरे और गौरव कार के पास ही खड़े थे। तभी पीछे से आया पत्थरों से भरा तेज रफ्तार डंपर कार को जोरदार टक्कर मारते हुए सीधे गौरव को चपेट में ले गया।