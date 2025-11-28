Alwar : DRDO के जॉइंट डायरेक्टर की अचानक मौत, 2 दिन पहले हुई थी शादी, सदमे में परिजन, बेसुध हुई पत्नी

अलवर शहर के शिवाजी पार्क के मकान नंबर 1-ख 22 में नई दुल्हन के आगमन पर मंगल गीत गाए जा रहे थे। घर में रिश्तेदारों-परिचितों की भीड़ थी। कॉलोनी की महिलाएं बधाई देने आ रही थीं। इस घर में दो दिन पहले बेटे आदित्य की शादी पर शहनाइयां बज रही थीं। दुल्हन नव्या के गृह प्रवेश के साथ घर में खुशी का माहौल था, लेकिन गुरुवार सुबह यह खुशियां मातम में बदल गईं। आदित्य बाथरूम में फ्रेश होने गया और वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पति की मौत की खबर सुनते ही नवविवाहिता नव्या बेसुध होकर अस्पताल परिसर में फर्श पर गिर पड़ी।