Alwar : DRDO के जॉइंट डायरेक्टर की अचानक मौत, 2 दिन पहले हुई थी शादी, सदमे में परिजन, बेसुध हुई पत्नी

Alwar : अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में रह रहे डिफेंस रिसर्च एंड डवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) के जॉइंट डायरेक्टर आदित्य वर्मा (31 वर्ष) की अचानक मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि आदित्य गुरुवार को सुबह 5 बजे फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गए थे। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर उन्हें आवाज दी, तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जिसके बाद बाथरूम का गेट तोड़ कर देखा, तो आदित्य फर्श पर अचेत पड़े हुए थे। परिजन सुबह 6.30 बजे सामान्य अस्पताल लेकर आए। जहां चिकित्सकों ने आदित्य को मृत घोषित कर दिया।
अलवर शहर के शिवाजी पार्क के मकान नंबर 1-ख 22 में नई दुल्हन के आगमन पर मंगल गीत गाए जा रहे थे। घर में रिश्तेदारों-परिचितों की भीड़ थी। कॉलोनी की महिलाएं बधाई देने आ रही थीं। इस घर में दो दिन पहले बेटे आदित्य की शादी पर शहनाइयां बज रही थीं। दुल्हन नव्या के गृह प्रवेश के साथ घर में खुशी का माहौल था, लेकिन गुरुवार सुबह यह खुशियां मातम में बदल गईं। आदित्य बाथरूम में फ्रेश होने गया और वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पति की मौत की खबर सुनते ही नवविवाहिता नव्या बेसुध होकर अस्पताल परिसर में फर्श पर गिर पड़ी।
परिजन आदित्य की मौत साइलेंट अटैक से होना बता रहे हैं। जिस बाथरूम में आदित्य अचेत मिले, उसमें गैस गीजर नहीं लगा है। वेंटीलेशन की भी व्यवस्था है। ऐसे में दम घुटने जैसी आशंका नहीं है।
सामान्य अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉ. पीसी सैनी ने बताया कि पोस्टमार्टम में मौत के स्पष्ट कारणों का पता नहीं लग सका है। विसरा एफएसएल और मेडिकल कॉलेज जयपुर में जांच के लिए भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता लग सकेगा।
आदित्य की 10 साल पहले साल 2015 में डीआरडीओ में नौकरी लगी थी। वर्तमान में वे कर्नाटक के मैसूर स्थित डीआरडीओ में पदस्थ थे। आदित्य का एक बड़ा भाई है। पिता नंदकिशोर वर्मा रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं।
आदित्य की शादी दो दिन पहले, 25 नवंबर को 60 फीट रोड निवासी पुलिस कांस्टेबल श्याम सिंह की बेटी नव्या के साथ हुई थी। 26 नवंबर को परिवार वाले और रिश्तेदार नई नवेली दुल्हन को लेकर घर आए थे।
आदित्य के परिवार वालों के साथ नव्या भी अस्पताल गई थी। अस्पताल में पति की मौत की खबर सुनते ही वह बेसुध हो गई। परिवार वाले उसे संभालते रहे। नव्या के दादा दुलीचंद ने बताया कि उसकी पोती के हाथों की मेहंदी सूखने से पहले ही आदित्य की मौत की खबर आ गई।
