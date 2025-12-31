31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Sariska Tiger Reserve: बाघों की हाफ सेंचुरी… इलेक्ट्रिक बस से लेकर एलिवेटेड रोड तक, जानें साल 2025 सरिस्का के लिए कैसा रहा

Year Ender 2025: सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए वर्ष 2025 खास रहा। बाघों की हाफ सेंचुरी बनी। सरिस्का को 10 नए शावक मिले।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

Dec 31, 2025

Sariska-Tiger-Reserve-2

सरिस्का टाइगर रिजर्व। फोटो: पत्रिका

अलवर। सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए वर्ष 2025 खास रहा। बाघों की हाफ सेंचुरी बनी। सरिस्का को 10 नए शावक मिले। तीन बाघों का नामकरण हुआ। हालांकि सरिस्का को क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट (सीटीएच) के नए ड्राफ्ट पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी भी झेलनी पड़ी, जिस पर अब नोटिफिकेशन जारी करके आपत्तियां मांगी जा रही हैं। सरिस्का सीटीएच अब 924 वर्ग किमी किया जा रहा है। हालांकि इसका विरोध हो रहा है। इसी के साथ सरिस्का का दूसरा भाग चिड़ियाघर के रूप में आया, जो 116 हेटेयर क्षेत्र में बन रहा है।

सरिस्का वर्ष 2005 में बाघ विहीन हो गया था, लेकिन 2008 के बाद से लगातार बाघों की संख्या में इजाफा हुआ। वर्ष 2024 में 9 शावकों का जन्म हुआ। वहीं, इस वर्ष 10 शावकों ने जन्म लिया। इसी के साथ अकबरपुर रेंज की बाघिन एसटी 2401 करीब 6 माह से लापता है, जिसका अब तक पता नहीं लग पाया।

जानें सरिस्का से जुड़ी और भी कई खास बातें

1. सरिस्का का बाघ एसटी 2303 जंगल से निकलकर हरियाणा जा पहुंचा। करीब 1 माह तक सरिस्का, रणथंभौर टाइगर रिजर्व की टीम को छकाया। उसके हमले में पांच ग्रामीण घायल हुए थे। आखिर में उसे पकड़कर दूसरी जगह ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

2. सरिस्का में पहली बार तितलियों के प्रकार पर सर्वे हुआ, जिसमें 150 से अधिक प्रजातियों की तितलियां मिलीं।

3. सरिस्का में वन्य जीवों की गणना की गई। इस बार लेपर्ड की गणना भी की जा रही है। अनुमान के अनुसार अभी सरिस्का में 250 लेपर्ड हैं। इनका भी संरक्षण होगा।

4. 500 हेक्टेयर में चारागाह विकसित किया जा रहा है, जिसके जरिए हिरण, सांभर आदि को चारा मिल सकेगा।

5. इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए टेंडर किए गए। हालांकि कामयाबी नहीं मिल पाई। बसों का संचालन जरूर सफल रहा।

6. एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव आगे बढ़ा। पीडल्यूडी एनएच ने दो रास्तों से इसका मार्ग तय किया। हालांकि इसको फाइनल मंजूरी मिलना बाकी है।

7. सरिस्का के पास ही 116 हेक्टेयर में चिड़ियाघर की सौगात मिली। साथ ही लायन सफारी भी बनेगा।

8. सरिस्का की राजमाता एसटी 2 की स्टेच्यू लगाई गई, जो चर्चा में आई। सबसे अधिक आयु में इस बाघिन की मौत हुई थी।

ये भी पढ़ें

New Year 2026: जब बाड़मेर वालों ने पाकिस्तान में मनाया था नया साल, जानिए अविस्मरणीय घटना
बाड़मेर
india-pak-border-rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

सरिस्का टाइगर रिज़र्व

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Dec 2025 02:41 pm

Published on:

31 Dec 2025 02:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Sariska Tiger Reserve: बाघों की हाफ सेंचुरी… इलेक्ट्रिक बस से लेकर एलिवेटेड रोड तक, जानें साल 2025 सरिस्का के लिए कैसा रहा

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar News: राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में डमी कैंडिडेट पकड़ा 

अलवर

भगवान राम के अयोध्या में दूसरे स्थापना दिवस पर निकली ध्वज यात्रा 

अलवर

केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ बाजार आठवें दिन भी बंद, आमरण अनशन जारी 

अलवर

न्यू ईयर के चलते जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भीड़, होटल-रेस्टोरेंट फुल 

अलवर

अलवर: घर के बाहर खेलते समय टूटी जिंदगी, आधा फीट ऊंचे चबूतरे से गिरने पर छात्रा की मौत

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.