Sariska Tiger Reserve: बाघों की हाफ सेंचुरी… इलेक्ट्रिक बस से लेकर एलिवेटेड रोड तक, जानें साल 2025 सरिस्का के लिए कैसा रहा

अलवर। सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए वर्ष 2025 खास रहा। बाघों की हाफ सेंचुरी बनी। सरिस्का को 10 नए शावक मिले। तीन बाघों का नामकरण हुआ। हालांकि सरिस्का को क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट (सीटीएच) के नए ड्राफ्ट पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी भी झेलनी पड़ी, जिस पर अब नोटिफिकेशन जारी करके आपत्तियां मांगी जा रही हैं। सरिस्का सीटीएच अब 924 वर्ग किमी किया जा रहा है। हालांकि इसका विरोध हो रहा है। इसी के साथ सरिस्का का दूसरा भाग चिड़ियाघर के रूप में आया, जो 116 हेटेयर क्षेत्र में बन रहा है।