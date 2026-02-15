चलती ट्रेन से युवक ने लगाई छलांग, हालत नाजुक; जयपुर रेफर

जीआरपी के अनुसार युवक मानसिक रूप से भी कमजोर प्रतीत हो रहा है, जिससे घटना के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि युवक ने आत्महत्या के प्रयास में छलांग लगाई या किसी अन्य कारण से यह कदम उठाया। जीआरपी थाना पुलिस ने युवक की शिनाख्त और उसके परिजनों से संपर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है।