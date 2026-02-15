दुकान की शटर तोड़ लाखों का सामान और नकदी पार, व्यापारियों में रोष

दुकान मालिक रामकिशन सैनी ने बताया कि वे रात रोजाना की तरह दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह दुकान पर पहुंचे तो शटर के दोनों ओर लगे ताले टूटे मिले। सेंट्रल लॉक को दुकान का फर्श तोड़कर उखाड़ दिया गया था, जबकि शटर की साइड प्लेट को लोहे की रॉड से मोड़कर अंदर प्रवेश किया गया। अंदर रखा मोबाइल, गल्ले में रखी रोजाना की नकदी और लगभग 35 हजार रुपये नकद सहित सामान चोरी कर लिया गया।