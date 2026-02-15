महाशिवरात्रि पर अलवर शिवमय: मंदिरों में उमड़ी आस्था की लहर, बम-बम भोले के लगे जयकारे 

पिनान कस्बे सहित क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में “बम-बम भोले” और “हर-हर महादेव” के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। राजगढ़ और टहला क्षेत्र के मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या उमड़ी, जहां विधि-विधान से पूजा-अर्चना और जलाभिषेक किया गया। खैरथल के शिव मंदिरों में भी सुबह से पूजन का दौर जारी रहा और श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और जल अर्पित किया।