15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan: गिलहरी बन गई ‘मौत’ की वजह, एक झटके में 50 जानवरों का दम टूटा, इलाके में मचा हड़कंप

मालाखेड़ा क्षेत्र के मोरेड़ा गांव में बिजली लाइन का तार टूटकर बाड़े में गिरने से बड़ा हादसा हो गया। करंट की चपेट में आने से करीब 50 बकरे-बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पशुपालक को भारी नुकसान हुआ।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rakesh Mishra

Feb 15, 2026

Power line wire, power line wire broken, animals died due to electric shock, 50 animals died due to electric shock, Alwar News, Rajasthan News, बिजली लाइन का तार, बिजली लाइन का तार टूटा, करंट से जानवरों की मौत, करंट से 50 जानवरों की मौत, अलवर न्यूज, राजस्थान न्यूज

एआई तस्वीर

मालाखेड़ा। क्षेत्र की ग्राम पंचायत महुआ के निकट मोरेड़ा गांव में रविवार को एक गिलहरी के संपर्क में आने से 11 केवी बिजली लाइन का इंसुलेटर जल गया। इससे करंट प्रवाहित तार टूटकर एक बाड़े में गिर गया, जिससे करंट की चपेट में आकर लगभग 50 बकरे-बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई।

10 लाख रुपए का नुकसान

पुलिस के अनुसार पीड़ित पशुपालक इलियास पुत्र फुलू ने बताया कि उसे करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हादसे के बाद लोगों ने सूचना देकर बिजली बंद कराई। आरोप है कि घटना के करीब एक घंटे तक मौके पर कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा। बाद में घटनास्थल पर पहुंचे पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक आदि ने मौका रिपोर्ट बनाई।

बिजली निगम के कार्मिकों की टीम ने 11 केवी लाइन के जले इंसुलेटर को बदलकर लाइन को दुरुस्त किया। पुलिस ने एकत्रित भीड़ को मौके से हटाया और मृत पशुओं को दफनाया गया। ग्राम पंचायत सरपंच इमरान खान ने भी पहुंचकर घटना की जानकारी ली। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं इलाके में हड़कंप मच गया।

बड़ा हादसा टला

पुलिस के अनुसार पशुपालक इलियास ने बताया कि जिस लाइन का तार टूटा, वह उसके मकान और बाड़े के ऊपर से गुजर रही है। तार टूटने से 10 से 15 मिनट पहले उसकी पत्नी, साला और बच्चे बाड़े में चारा डालकर घर लौटे थे। यदि वे वहीं होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। तार टूटकर सीधे बकरियों पर गिरा, जिससे 50 पशुओं की मौत हो गई।

तीन पहले भी हुआ था हादसा

ग्रामीणों के अनुसार तीन महीने पहले भी इसी लाइन का तार टूटा था। उस समय बड़ा हादसा टल गया था। आरोप है कि बिजलीकर्मियों ने लाइन की मरम्मत सही तरीके से नहीं की और पुराने तार नहीं बदले। यह लाइन दादर की तरफ जा रही है। इस संबंध में समाचार लिखे जाने तक पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी।

जल गया था इंसुलेटर

नियमानुसार पशुपालक को उचित मुआवजा दिया जाएगा। लोगों की सूचना पर निगम की टीम पहुंची थी। एक गिलहरी 11 केवी लाइन के संपर्क में आने के कारण इंसुलेटर जल गया था, जिससे तार टूटकर बकरियों के बाड़े में गिर गया। लोहे की जाली लगी होने के कारण बकरियां बाहर नहीं आ पाईं।

  • तनिक कुमार बटवाडा, सहायक अभियंता, बिजली निगम, मालाखेड़ा

बिजली निगम कर्मियों की लापरवाही से पशुपालक को भारी नुकसान हुआ है। पीड़ित को मुआवजा देने और लाइन को तुरंत दुरुस्त कराने की मांग की गई है।

  • इमरान खान, सरपंच, ग्राम पंचायत महुआ

ये भी पढ़ें

Panchayati Raj elections: राजस्थान में पंचायत चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, लगेगा झटका
भरतपुर
Panchayat elections, Panchayat elections in Rajasthan, Rajasthan Panchayat elections, Panchayat election date, Election Commission, voter list, Panchayat election voter list, civic elections, civic elections in Rajasthan, civic election voter list, पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव इन राजस्थान, राजस्थान पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव डेट, निर्वाचन आयोग, मतदाता सूची, पंचायत चुनाव मतदाता सूची, निकाय चुनाव, निकाय चुनाव इन राजस्थान, निकाय चुनाव मतदाता सूची

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Feb 2026 06:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan: गिलहरी बन गई ‘मौत’ की वजह, एक झटके में 50 जानवरों का दम टूटा, इलाके में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

महाशिवरात्रि पर प्राचीन शिव मंदिर में रुद्राभिषेक, एक क्विंटल हलवे का लगाया भोग

अलवर

चलती ट्रेन से युवक ने लगाई छलांग, हालत नाजुक; जयपुर रेफर

अलवर

अलवर: गांव में 11 केवी लाइन टूटने से 50 बकरे-बकरियों की मौत, पशुपालक को 10 लाख का नुकसान

अलवर

शहर में निकला नगर कीर्तन, दर्शनों को उमड़ी संगत

अलवर

दुकान की शटर तोड़ लाखों का सामान और नकदी पार, व्यापारियों में रोष

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.