Rajasthan: गिलहरी बन गई ‘मौत’ की वजह, एक झटके में 50 जानवरों का दम टूटा, इलाके में मचा हड़कंप

पुलिस के अनुसार पशुपालक इलियास ने बताया कि जिस लाइन का तार टूटा, वह उसके मकान और बाड़े के ऊपर से गुजर रही है। तार टूटने से 10 से 15 मिनट पहले उसकी पत्नी, साला और बच्चे बाड़े में चारा डालकर घर लौटे थे। यदि वे वहीं होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। तार टूटकर सीधे बकरियों पर गिरा, जिससे 50 पशुओं की मौत हो गई।