15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Panchayati Raj elections: राजस्थान में पंचायत चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, लगेगा झटका

पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची वितरण के नियमों में अहम बदलाव किया है। अब सूची प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन करना अनिवार्य होगा।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Rakesh Mishra

Feb 15, 2026

Panchayat elections, Panchayat elections in Rajasthan, Rajasthan Panchayat elections, Panchayat election date, Election Commission, voter list, Panchayat election voter list, civic elections, civic elections in Rajasthan, civic election voter list, पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव इन राजस्थान, राजस्थान पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव डेट, निर्वाचन आयोग, मतदाता सूची, पंचायत चुनाव मतदाता सूची, निकाय चुनाव, निकाय चुनाव इन राजस्थान, निकाय चुनाव मतदाता सूची

पंचायत चुनाव। एआई तस्वीर

भरतपुर। पंचायत राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के आगामी चुनावों को लेकर मतदाता सूचियों के वितरण की प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग ने अहम बदलाव किया है। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के बाद यदि कोई व्यक्ति, संस्था या राजनीतिक दल मतदाता सूची प्राप्त करना चाहता है तो उसे अब निर्धारित शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा। शुल्क जमा होने के बाद हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए पूर्व आदेशों में आंशिक संशोधन किया है। आदेश के अनुसार मान्यता प्राप्त एवं गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल, एनजीओ और आमजन- कोई भी आवेदक निर्धारित शुल्क जमा कर मतदाता सूची ले सकता है। आयोग का मानना है कि इस व्यवस्था से मतदाता सूची के वितरण में पारदर्शिता आएगी और अनावश्यक दुरुपयोग पर रोक लगेगी।

आवेदन करना होगा अनिवार्य

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद ही मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए आवेदक को सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा संबंधित कार्यालय इस प्रक्रिया को पूरा करेगा। उल्लेखनीय है कि इन दिनों मतदाता सूचियों का कार्य चल रहा है और 25 जनवरी को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद पंचायत एवं नगरपालिका चुनावों में भाग लेने वाले प्रत्याशियों सहित अन्य जरूरतमंदों को आवेदन के माध्यम से मतदाता सूची उपलब्ध कराई जा सकेगी।

एक पृष्ठ के दो रुपए तय

मतदाता सूची की हार्ड कॉपी के लिए प्रति पृष्ठ शुल्क निर्धारित किया गया है। फोटो रहित सूची की एकतरफा प्रिंटिंग के लिए प्रति पृष्ठ 2 रुपए और दोनों तरफा प्रिंटिंग के लिए 4 रुपए शुल्क देना होगा। फोटो सहित मतदाता सूची के लिए भी यही दरें लागू रहेंगी। वहीं सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) पर दी जाएगी, इसके लिए प्रति सीडी 100 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। यह सूची भी फोटो सहित या बिना फोटो उपलब्ध होगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के दो बार सीएम रहे शिवचरण माथुर का है ‘महाशिवरात्रि’ से ख़ास कनेक्शन, क्या आप जानते हैं?
जयपुर
shiv charan mathur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Feb 2026 03:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Panchayati Raj elections: राजस्थान में पंचायत चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, लगेगा झटका

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News: खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर बड़ी खबर, बच्चों के जन्म और शादी के बाद अब नहीं अटकेगा राशन

Food Security Scheme, Food Security Scheme in Rajasthan, Rajasthan Food Security Scheme, Food Security Scheme Latest News, Food Security Scheme Update News, Food Security Scheme Today News, Bharatpur News, खाद्य सुरक्षा योजना, खाद्य सुरक्षा योजना इन राजस्थान, राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना, खाद्य सुरक्षा योजना लेटेस्ट न्यूज, खाद्य सुरक्षा योजना अपडेट न्यूज, खाद्य सुरक्षा योजना टुडे न्यूज, भरतपुर न्यूज, Ration Card, How to make Ration Card, Ration Card News, राशन कार्ड, राशन कार्ड कैस बनाएं, राशन कार्ड न्यूज
भरतपुर

Bharatpur: ‘थाने के सामने दौड़ रही थी अवैध खनन की ट्रॉलियां’, पूर्व कैबिनेट मंत्री का फूटा गुस्सा, पुलिस पर लगाया ये बड़ा आरोप

Bharatpur Vishvendra Singh
भरतपुर

Bharatpur Murder Case: 10 साल पुराने मर्डर केस में 12 को आजीवन कारावास, 11 को सात-सात साल की सजा

Murder, Murder in Bharatpur, Bharatpur Murder Case, Life Imprisonment, Bharatpur News, Rajasthan News, मर्डर, मर्डर इन भरतपुर, भरतपुर मर्डर केस, आजीवन कारावास, भरतपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
भरतपुर

Rajasthan Budget 2026 : क्या इस बार भी भरतपुर पर मेहरबान रहेगा बजट, दीया कुमारी से उम्मीद लगाए बैठी है जनता

Will Rajasthan Budget 2026 be kind to Bharatpur this time too People are pinning their hopes on Diya Kumari CM Bhajanlal
भरतपुर

Bharatpur: भरतपुर के गर्ल्स हॉस्टल में मचा हड़कंप, 13 छात्राएं अस्पताल में भर्ती, एक की हालत गंभीर, जांच कमेटी गठित

Bharatpur Girls Hostel, Bharatpur Girls Hostel News, Bharatpur Girls Hostel Latest News, Students fall ill in Bharatpur Girls Hostel, Bharatpur News, Rajasthan News, भरतपुर गर्ल्स हॉस्टल, भरतपुर गर्ल्स हॉस्टल न्यूज, भरतपुर गर्ल्स हॉस्टल लेटेस्ट न्यूज, भरतपुर गर्ल्स हॉस्टल में छात्राएं बीमार, भरतपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.