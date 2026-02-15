राजस्थान के दो बार सीएम रहे शिवचरण माथुर का है ‘महाशिवरात्रि’ से ख़ास कनेक्शन, क्या आप जानते हैं?

उनकी दोहती और वरिष्ठ कांग्रेस नेता विभा माथुर इस रोचक और आध्यात्मिक पहलू को साझा करते हुए बताती हैं कि माथुर साहब का जन्म मध्य प्रदेश के गुना शहर में महाशिवरात्रि के ही दिन हुआ था। यही कारण है कि उनके नाम में 'शिव' रचा-बसा था और वे उम्र भर अपना जन्मदिन हिंदी पंचांग की इसी पवित्र तिथि के अनुसार मनाते रहे।