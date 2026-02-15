Good News : राजस्थान के इस नए रूट पर ‘वंदे भारत’ ट्रेन का काउंटडाउन शुरू, जानें शेड्यूल, ठहराव और सुविधाओं के बारे में सब कुछ 

नियमित सेवा (18 फरवरी से) के लिए रेलवे ने ऐसा समय निर्धारित किया है जिससे उदयपुर के व्यापारियों और पर्यटकों को काफी सुविधा होगी।



ट्रेन नंबर 26963 (उदयपुर से असरवा): प्रतिदिन (मंगलवार छोड़कर) सुबह 6:10 बजे उदयपुर से चलकर सुबह 10:25 बजे अहमदाबाद (असरवा) पहुंचा देगी।



ट्रेन नंबर 26964 (असरवा से उदयपुर): शाम को 5:45 बजे असरवा से रवाना होगी और रात 10:00 बजे उदयपुर सिटी पहुंचेगी।



खास बात: यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। मंगलवार को इसके रखरखाव (Maintenance) के लिए अवकाश रहेगा।