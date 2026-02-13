Good News : राजस्थान में टोल प्लाजा के पास रहने वालों की ‘बल्ले-बल्ले’, जानें क्या है सरकार की ‘डिस्काउंट स्कीम’?

काफी समय से मांग उठ रही थी कि राजस्थान में निजी वाहनों (नॉन-ट्रांसपोर्ट) को स्टेट टोल से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाए। विधायक विक्रम बंशीवाल के पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए दिया कुमारी ने कहा, "वर्तमान में हल्के मोटर वाहनों (निजी कारों) को पूरी तरह टोल मुक्त करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।"



उन्होंने याद दिलाया कि 14 मई 2018 को तत्कालीन भाजपा सरकार ने निजी वाहनों को टोल मुक्त किया था, लेकिन अक्टूबर 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नीतिगत निर्णय लेते हुए इस आदेश को निरस्त कर दिया था। वर्तमान सरकार अभी उसी व्यवस्था को जारी रखे हुए है।