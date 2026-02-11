Rajasthan Budget 2026 : ‘बजट स्पीच’ में दिया कुमारी ने तोडा रिकॉर्ड, लेकिन अशोक गहलोत अब भी टॉप पर

जयपुर। राजस्थान की राजनीति में बजट भाषण अब केवल वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि धैर्य और वाकपटुता की परीक्षा भी बन गया है। बुधवार, 11 फरवरी 2026 को उप-मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में 2 घंटे 54 मिनट लंबा बजट भाषण देकर सबको हैरान कर दिया। यह दिया कुमारी के अब तक के राजनीतिक करियर का सबसे लंबा बजट भाषण है। उन्होंने न केवल पिछली बार के अपने रिकॉर्ड को ध्वस्त किया, बल्कि राजस्थान के संसदीय इतिहास में सबसे लंबे भाषण देने वाले चुनिंदा नेताओं की फेहरिस्त में भी शामिल हो गईं।