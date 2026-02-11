Rajasthan Budget 2026 : आंगनबाड़ी केंद्रों को मिली बड़ी सौगात, दीया कुमारी ने बच्चों को दिया ₹323 करोड़ का ‘जादुई पिटारा’

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में बच्चों और किशोरियों के लिए IIT दिल्ली के सहयोग से 24 घंटे चलने वाली AI आधारित लाइव मेंटरिंग सेवा शुरू करने का प्रावधान किया जा रहा है। भरतपुर और कोटा में 'महिला अधिकारिता एवं बाल संकुल परिसर' बनाए जाएंगे। इन परिसर में एक ही छत के नीचे विभाग से जुड़ी सभी सेवाएं मिलेंगी।