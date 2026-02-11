बल्ले-बल्ले! घर बैठे बनेगा डेथ-बर्थ सर्टिफिकेट-लाइसेंस, व्हाट्सएप पर मिलेंगी 100 सरकारी सेवाएं, राजस्थान बजट में नई IT पॉलिसी का एलान

Rajasthan Budget 2026-27 Announcement: सरकार ने राजस्थान बजट 2026-27 में डिजिटल सेवाओं को आमजन तक आसान और तेज तरीके से पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, लाइसेंस सहित 100 सरकारी सेवाएं व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही राजस्थान में AI आधारित जन सेवा केंद्र और नई आईटी पॉलिसी लागू करने की घोषणा की गई है।