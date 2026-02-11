Rajasthan Budget Reaction : सीएम भजनलाल बोले, बजट खुशहाली का है गारंटी कार्ड, सचिन पायलट का भी आया बड़ा रिएक्शन

Rajasthan Budget 2026 Reaction : सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान बजट 2026 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहाकि विकसित राजस्थान @2047 के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने वाला ऐतिहासिक बजट! आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार स्पष्ट विजन के साथ हर हाथ को काम, हर खेत को पानी और हर घर में खुशहाली लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।