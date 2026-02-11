Rajasthan Budget 2026 : अन्य राज्य से निजी वाहन लाना हुआ सस्ता, राजस्थान बजट में रजिस्ट्रेशन टैक्स में मिली भारी छूट

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राजस्थान बजट 2026 में नई व्यवस्था की है। जिसके तहत अब यदि आप किसी अन्य राज्य से गैर-परिवहन वाहन (Private Vehicles जैसे कार या बाइक) खरीदकर राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन टैक्स में 50 फीसदी की छूट मिलेगी। पहले यह छूट 25 फीसदी थी, जिसे अब सरकार ने दोगुना (50 फीसदी) कर दिया है।