11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Budget 2026 : अन्य राज्य से निजी वाहन लाना हुआ सस्ता, राजस्थान बजट में रजिस्ट्रेशन टैक्स में मिली भारी छूट

Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान विधानसभा में आज बुधवार को वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राजस्थान बजट 2026 में निजी वाहनों चालकों को रजिस्ट्रेशन टैक्स में छूट को बढ़ा दिया हैं। पर इस छूट के लिए यह शर्त है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 11, 2026

Rajasthan budget 2026 gives huge exemption in registration tax Bringing private vehicles from other states became cheaper

वित्त मंत्री दीया कुमारी। फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान विधानसभा में आज बुधवार को वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राजस्थान बजट 2026 में अब अन्य राज्य से वाहन लाना सस्ता हो गया है। क्योंकि वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राजस्थान बजट 2026 में रजिस्ट्रेशन टैक्स में छूट को बढ़ा दिया हैं।

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राजस्थान बजट 2026 में नई व्यवस्था की है। जिसके तहत अब यदि आप किसी अन्य राज्य से गैर-परिवहन वाहन (Private Vehicles जैसे कार या बाइक) खरीदकर राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन टैक्स में 50 फीसदी की छूट मिलेगी। पहले यह छूट 25 फीसदी थी, जिसे अब सरकार ने दोगुना (50 फीसदी) कर दिया है।

'वन-टाइम पेमेंट' का विकल्प का प्रस्ताव

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 16.5 टन से अधिक भारी मालवाहक वाहनों के लिए अब हर साल टैक्स भरने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। सरकार ने 'वन-टाइम पेमेंट' (एकमुश्त भुगतान) का विकल्प देने का प्रस्ताव रखा है।

'द ग्रीन टैक्स' की दरों को किया जाएगा पुनरीक्षित

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से 6 साल पुराने ट्रांसपोर्ट वाहनों और 15 साल पुराने गैर-परिवहन वाहनों पर 'द ग्रीन टैक्स' की दरों को पुनरीक्षित किया जाएगा।

60 नए सीएनजी स्टेशन स्थापित होंगे

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने प्रदूषण कम करने और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में 60 नए सीएनजी स्टेशन और 250 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान किया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान बजट की 11 अहम बातें, जानें क्या हैं?
जयपुर
Rajasthan Budget 2026 11 important things know what they are

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राजस्थान बजट 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 03:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Budget 2026 : अन्य राज्य से निजी वाहन लाना हुआ सस्ता, राजस्थान बजट में रजिस्ट्रेशन टैक्स में मिली भारी छूट

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: अन्य राज्यों से गाड़ी लाना हुआ सस्ता, रजिस्ट्रेशन टैक्स में अब 50% की भारी छूट

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान बजट: शेखावाटी को मिला बड़ा तोहफा, इस अहम प्रोजेक्ट के लिए खोला खजाना; 3 जिलों को मिलेगा लाभ

Rajasthan Budget 2026 (1)
जयपुर

राजस्थान बजट 2026: बजरी का टेंशन खत्म, 100 नए माइनिंग प्लॉट्स की होगी नीलामी, M-Sand को लेकर बड़ा एलान

Rajasthan Budget 2026
जयपुर

राजस्थान बजट: पशुपालकों के लिए खुशखबरी, ‘सरस’ को लेकर बड़ी घोषणा

जयपुर

Rajasthan Budget 2026 : आंगनबाड़ी केंद्रों को मिली बड़ी सौगात, दीया कुमारी ने बच्चों को दिया ₹323 करोड़ का ‘जादुई पिटारा’

Rajasthan Budget 2026 Anganwadi centres get a big gift Diya Kumari gives 323 crore rupees magic box to children
जयपुर

Rajasthan Budget 2026 : ‘बजट स्पीच’ में दिया कुमारी ने तोडा रिकॉर्ड, लेकिन अशोक गहलोत अब भी टॉप पर

diya kumari
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.